Конгрессвумен Грин заявила об ослаблении доллара - РИА Новости, 22.11.2025
22.11.2025
Конгрессвумен Грин заявила об ослаблении доллара
Уходящая с поста в палате представителей после скандала с президентом США Дональдом Трампом конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила о беспокойстве тем, что...
в мире
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Марджори Тейлор Грин
Конгрессвумен Грин заявила об ослаблении доллара

Конгрессвумен Грин бьет тревогу из-за роста госдолга США и ослабления доллара

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Вид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Уходящая с поста в палате представителей после скандала с президентом США Дональдом Трампом конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила о беспокойстве тем, что международные вопросы Вашингтон предпочитает росту госдолга и ослаблению доллара.
"Долг растет. Корпоративные и глобальные интересы остаются в сердце Вашингтона. Покупательская способность доллара продолжает падать", - говорится в заявлении Грин, опубликованном в соцсети Х.
Грин на фоне конфликта с президентом США Дональдом Трампом объявила об уходе с поста в палате представителей с января следующего года. Американский лидер заявлял, что законодатель сбилась с пути после ее заявления о том, что он уделяет время международной повестке больше, чем внутренней.
Член Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Конгрессвумен рассказала, на что идут налоги американцев
В миреСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампМарджори Тейлор Грин
 
 
