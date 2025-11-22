Грин предрекла поражение республиканцев на промежуточных выборах 2026 года

"Я слишком сильно люблю свою семью и не хочу, чтобы моему любимому округу пришлось терпеть болезненные и полные ненависти праймериз против меня… только чтобы бороться и выиграть мои выборы, в то время как республиканцы, скорее всего, проиграют промежуточные. А в ответ, как ожидается, защищать президента от импичмента", - заявила конгрессвумен.