Грин предрекла поражение республиканцев на промежуточных выборах 2026 года
04:59 22.11.2025 (обновлено: 06:02 22.11.2025)
Грин предрекла поражение республиканцев на промежуточных выборах 2026 года
Грин предрекла поражение республиканцев на промежуточных выборах 2026 года
в мире
дональд трамп
марджори тейлор грин
конгресс сша
сша
в мире, дональд трамп, марджори тейлор грин, конгресс сша, сша
В мире, Дональд Трамп, Марджори Тейлор Грин, Конгресс США, США
ВАШИНГТОН, 22 ноя – РИА Новости. Возможное поражение Республиканской партии на выборах в конгресс США 2026 года приведет к необходимости защищать президента страны Дональда Трампа от импичмента, уверена уходящая в отставку член палаты представителей Марджори Тейлор Грин.
"Я слишком сильно люблю свою семью и не хочу, чтобы моему любимому округу пришлось терпеть болезненные и полные ненависти праймериз против меня… только чтобы бороться и выиграть мои выборы, в то время как республиканцы, скорее всего, проиграют промежуточные. А в ответ, как ожидается, защищать президента от импичмента", - заявила конгрессвумен.
При этом она отметила, что что ее ждет новый путь на фоне сообщений о планах баллотироваться на выборах президента США 2028 году.
Здание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Конгрессвумен Грин призвала американцев перестроить Вашингтон
04:50
 
В мире, Дональд Трамп, Марджори Тейлор Грин, Конгресс США, США
 
 
