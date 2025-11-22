https://ria.ru/20251122/grin-2056747164.html
Грин предрекла поражение республиканцев на промежуточных выборах 2026 года
Грин предрекла поражение республиканцев на промежуточных выборах 2026 года
Грин предрекла поражение республиканцев на промежуточных выборах 2026 года
Возможное поражение Республиканской партии на выборах в конгресс США 2026 года приведет к необходимости защищать президента страны Дональда Трампа от...
Грин предрекла поражение республиканцев на промежуточных выборах 2026 года
ВАШИНГТОН, 22 ноя – РИА Новости. Возможное поражение Республиканской партии на выборах в конгресс США 2026 года приведет к необходимости защищать президента страны Дональда Трампа от импичмента, уверена уходящая в отставку член палаты представителей Марджори Тейлор Грин.
"Я слишком сильно люблю свою семью и не хочу, чтобы моему любимому округу пришлось терпеть болезненные и полные ненависти праймериз против меня… только чтобы бороться и выиграть мои выборы, в то время как республиканцы, скорее всего, проиграют промежуточные. А в ответ, как ожидается, защищать президента от импичмента", - заявила конгрессвумен.
При этом она отметила, что что ее ждет новый путь на фоне сообщений о планах баллотироваться на выборах президента США
2028 году.