Конгрессвумен Грин призвала американцев перестроить Вашингтон
Конгрессвумен Грин призвала американцев перестроить Вашингтон
Конгрессвумен Грин призвала американцев перестроить Вашингтон
Уходящая с поста в палате представителей после скандала с президентом США Дональдом Трампом конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предупредила американцев, что... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22
2025-11-22T04:50:00+03:00
2025-11-22T04:51:00+03:00
ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Уходящая с поста в палате представителей после скандала с президентом США Дональдом Трампом конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предупредила американцев, что партии рвут страну на части, используют жителей страны, но портят им жизнь, призвала сограждан взять в руки власть и "перестроить" Вашингтон.
"Когда обычные американцы наконец поймут и осознают, что политическо-индустриальный комплекс обеих партий рвет страну на части, что не единственный избранный лидер, как я, способен остановить вашингтонскую машину от нарастающего разрушения нашей страны, а вместо этого на самом деле они, американские люди, обладают настоящей властью над Вашингтоном
, тогда я буду здесь, на их стороне, чтобы перестроить его", - говорится в заявлении Грин, опубликованном в соцсети Х
.
В заявлении она утверждает, что многие "чувствуют безнадежность в отношении своего будущего и не думают, что когда-нибудь осуществят американскую мечту, что разбивает мне сердце".
Грин на фоне конфликта с президентом США Дональдом Трампом
объявила об уходе с поста в палате представителей с января следующего года.