Конгрессвумен Грин призвала американцев перестроить Вашингтон - РИА Новости, 22.11.2025
04:50 22.11.2025 (обновлено: 04:51 22.11.2025)
Конгрессвумен Грин призвала американцев перестроить Вашингтон
© РИА Новости / Эдуард Песов | Перейти в медиабанкЗдание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне
Здание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Уходящая с поста в палате представителей после скандала с президентом США Дональдом Трампом конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предупредила американцев, что партии рвут страну на части, используют жителей страны, но портят им жизнь, призвала сограждан взять в руки власть и "перестроить" Вашингтон.
"Когда обычные американцы наконец поймут и осознают, что политическо-индустриальный комплекс обеих партий рвет страну на части, что не единственный избранный лидер, как я, способен остановить вашингтонскую машину от нарастающего разрушения нашей страны, а вместо этого на самом деле они, американские люди, обладают настоящей властью над Вашингтоном, тогда я буду здесь, на их стороне, чтобы перестроить его", - говорится в заявлении Грин, опубликованном в соцсети Х.
В заявлении она утверждает, что многие "чувствуют безнадежность в отношении своего будущего и не думают, что когда-нибудь осуществят американскую мечту, что разбивает мне сердце".
Грин на фоне конфликта с президентом США Дональдом Трампом объявила об уходе с поста в палате представителей с января следующего года.
Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Трамп назвал конгрессвумен Грин предателем США
17 ноября, 06:24
 
