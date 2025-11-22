Конгрессвумен Грин призвала американцев перестроить Вашингтон

ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Уходящая с поста в палате представителей после скандала с президентом США Дональдом Трампом конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предупредила американцев, что партии рвут страну на части, используют жителей страны, но портят им жизнь, призвала сограждан взять в руки власть и "перестроить" Вашингтон.