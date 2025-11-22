Рейтинг@Mail.ru
Конгрессвумен рассказала, на что идут налоги американцев - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:47 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/grin-2056746674.html
Конгрессвумен рассказала, на что идут налоги американцев
Конгрессвумен рассказала, на что идут налоги американцев - РИА Новости, 22.11.2025
Конгрессвумен рассказала, на что идут налоги американцев
Налоги американских налогоплательщиков всегда идут на финансирование иностранных войн, помощи и интересов, заявила уходящая в отставку конгрессвумен Марджори... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T04:47:00+03:00
2025-11-22T04:47:00+03:00
в мире
марджори тейлор грин
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766543409_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_7c411159710478f26871af1defc4afb2.jpg
https://ria.ru/20251117/ssha-2055569159.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766543409_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d7ffa10047f74713a2e9bd882b10ff6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, марджори тейлор грин, сша
В мире, Марджори Тейлор Грин, США
Конгрессвумен рассказала, на что идут налоги американцев

Конгрессвумен Грин: налоги американцев идут на финансирование иностранных войн

© AP Photo / Susan WalshЧлен Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин
Член Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Член Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Налоги американских налогоплательщиков всегда идут на финансирование иностранных войн, помощи и интересов, заявила уходящая в отставку конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.
"Налоги, заработанные тяжелым трудом американцев, всегда идут на финансирование иностранных войн, иностранной помощи и иностранных интересов", - говорится в заявлении Грин, опубликованном на ее страничке в соцсети Х.
Она также отметила, что американская семья не может прожить на доход одного кормильца, оба родителя должны работать ради выживания.
Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Конгрессвумен Грин получила угрозы убийством по электронной почте
17 ноября, 20:15
 
В миреМарджори Тейлор ГринСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала