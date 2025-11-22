https://ria.ru/20251122/grin-2056746674.html
Конгрессвумен рассказала, на что идут налоги американцев
Конгрессвумен рассказала, на что идут налоги американцев - РИА Новости, 22.11.2025
Конгрессвумен рассказала, на что идут налоги американцев
Налоги американских налогоплательщиков всегда идут на финансирование иностранных войн, помощи и интересов, заявила уходящая в отставку конгрессвумен Марджори... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T04:47:00+03:00
2025-11-22T04:47:00+03:00
2025-11-22T04:47:00+03:00
в мире
марджори тейлор грин
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766543409_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_7c411159710478f26871af1defc4afb2.jpg
https://ria.ru/20251117/ssha-2055569159.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766543409_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d7ffa10047f74713a2e9bd882b10ff6b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, марджори тейлор грин, сша
В мире, Марджори Тейлор Грин, США
Конгрессвумен рассказала, на что идут налоги американцев
Конгрессвумен Грин: налоги американцев идут на финансирование иностранных войн