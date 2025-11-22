Конгрессвумен Грин объявила об уходе из американского конгресса

ВАШИНГТОН, 22 ноя – РИА Новости. Член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин на фоне конфликта с американским президентом Дональдом Трампом объявила об уходе из конгресса с 5 января 2026 года.

"Я увольняюсь из офиса, моим последним днем будет 5 января 2026 года", - говорится в письменном заявлении конгрессвумен.

Ранее Грин обвинила Трампа в том, что его агрессивная риторика в ее адрес подстрекает поток получаемых угроз ее жизни. Конгрессвумен также заявляла, что с ней связываются представители частных охранных предприятий с предупреждениями о ее безопасности.

По ее словам, она боролась "усерднее любого" республиканца для того, чтобы избрать Трампа.

"Между тем большинство республиканцев из истеблишмента, которые тайно ненавидели его и наносили ему удар в спину, и никогда не защищали его ни от чего, были все приняты обратно им после выборов", - говорится в заявлении Грин, опубликованном на ее страничке в соцсети Х