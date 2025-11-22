Рейтинг@Mail.ru
Конгрессвумен Грин объявила об уходе из американского конгресса
04:23 22.11.2025 (обновлено: 04:43 22.11.2025)
Конгрессвумен Грин объявила об уходе из американского конгресса
Конгрессвумен Грин объявила об уходе из американского конгресса - РИА Новости, 22.11.2025
Конгрессвумен Грин объявила об уходе из американского конгресса
Член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин на фоне конфликта с американским президентом Дональдом Трампом объявила об уходе... РИА Новости, 22.11.2025
Конгрессвумен Грин объявила об уходе из американского конгресса

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин
Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 ноя – РИА Новости. Член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин на фоне конфликта с американским президентом Дональдом Трампом объявила об уходе из конгресса с 5 января 2026 года.
"Я увольняюсь из офиса, моим последним днем будет 5 января 2026 года", - говорится в письменном заявлении конгрессвумен.
Ранее Грин обвинила Трампа в том, что его агрессивная риторика в ее адрес подстрекает поток получаемых угроз ее жизни. Конгрессвумен также заявляла, что с ней связываются представители частных охранных предприятий с предупреждениями о ее безопасности.
По ее словам, она боролась "усерднее любого" республиканца для того, чтобы избрать Трампа.
"Между тем большинство республиканцев из истеблишмента, которые тайно ненавидели его и наносили ему удар в спину, и никогда не защищали его ни от чего, были все приняты обратно им после выборов", - говорится в заявлении Грин, опубликованном на ее страничке в соцсети Х.
Трамп 15 ноября заявил, что его бывшая сторонница Грин предала Республиканскую партию, поскольку ее взгляды стали левыми. Президент отрекся от нее и назвал "разглагольствующей сумасшедшей" за критику его политики.
