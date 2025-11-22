В Госдуме рассказали о новых требованиях к счетчикам электроэнергии

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Счетчики электроэнергии в России должны быть заменены на интеллектуальные приборы, позволяющие передавать данные о потреблении без участия жильцов, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

"С 1 января 2022 года в России установлен порядок, в соответствии с которым все электросчетчики подлежат замене на интеллектуальные приборы. Такие устройства автоматически, без участия жильцов, передают данные потребления, что избавляет граждан от необходимости ежемесячно передавать показания вручную. Это удобно и современно", - сказал Колунов

Парламентарий отметил, что счетчик электроэнергии нужно заменить на новый, если старый прибор вышел из строя, например, он передает некорректные показания, или на нем есть трещины и дефекты, или истек срок его эксплуатации.

« "Дата изготовления и срок службы счетчика указывается как в техническом паспорте, так и на самом счетчике. В среднем срок службы составляет 25-30 лет, а поверка проводится раз в 8-10 лет, что также указано в паспорте", - добавил собеседник агентства.