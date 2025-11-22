Рейтинг@Mail.ru
В АдГ Мерца обвинили в утрате влияния Германии на мировой арене - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:14 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/germaniya-2056855714.html
В АдГ Мерца обвинили в утрате влияния Германии на мировой арене
В АдГ Мерца обвинили в утрате влияния Германии на мировой арене - РИА Новости, 22.11.2025
В АдГ Мерца обвинили в утрате влияния Германии на мировой арене
Курс канцлера ФРГ Фридриха Мерца привел к стремительной утрате международного влияния страны, заявила сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии"... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T22:14:00+03:00
2025-11-22T22:14:00+03:00
в мире
россия
сша
киев
фридрих мерц
владимир путин
алиса вайдель
ard
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045931945_0:0:2461:1385_1920x0_80_0_0_659149533f1a249b5a7062ff5af4acdb.jpg
https://ria.ru/20251122/ukraina-2056844082.html
https://ria.ru/20251122/konferentsiya-2056823881.html
россия
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045931945_273:0:2461:1641_1920x0_80_0_0_cb6b8afc4616ac9d8a9d0187bcb9f701.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, киев, фридрих мерц, владимир путин, алиса вайдель, ard
В мире, Россия, США, Киев, Фридрих Мерц, Владимир Путин, Алиса Вайдель, ARD
В АдГ Мерца обвинили в утрате влияния Германии на мировой арене

Вайдель: Мерц прозевал момент, когда ФРГ могла бы помочь в установлении мира

© AP Photo / Liesa JohannssenФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© AP Photo / Liesa Johannssen
Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 22 ноя - РИА Новости. Курс канцлера ФРГ Фридриха Мерца привел к стремительной утрате международного влияния страны, заявила сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель, комментируя позицию Берлина по урегулированию конфликта на Украине.
"Наше стремительное падение влияния - результат посредственности и безликости Мерца. Он попросту прозевал момент, когда Германия могла бы сыграть роль в установлении мира. И он даже этого не замечает", - написала Вайдель в своем аккаунте в соцсети Х, комментируя публикацию немецкого телеканала ARD с фрагментом комментария канцлера, в котором он говорит, что Берлин готов присоединиться к процессу по урегулированию украинского конфликта.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Мерц рассказал о шансе завершить конфликт на Украине
Вчера, 20:25
Ранее Мерц подтвердил, что в воскресенье в Женеве пройдут консультации с представителями США и Украины по урегулированию украинского конфликта.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Российских журналистов не пустили на пресс-конференцию Мерца на саммите G20 - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Российских журналистов не пустили на пресс-конференцию Мерца на саммите G20
Вчера, 17:50
 
В миреРоссияСШАКиевФридрих МерцВладимир ПутинАлиса ВайдельARD
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала