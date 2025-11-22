В ФРГ украинцам придется искать работу после отмены пособий, сообщает Focus

БЕРЛИН, 22 ноя - РИА Новости. Украинцам в Германии придется незамедлительно искать работу после отмены выплат социального пособия по обеспечению прожиточного минимума (Bürgergeld), пишет немецкий Украинцам в Германии придется незамедлительно искать работу после отмены выплат социального пособия по обеспечению прожиточного минимума (Bürgergeld), пишет немецкий журнал Focus.

Ранее кабмин ФРГ принял законопроект, согласно которому украинцы, прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года, будут получать вместо соцпособий (Bürgergeld) меньшие по размеру пособия для просителей убежища.

"Министр труда Бэрбель Бас (СДПГ) хочет, чтобы украинцы, которые больше не будут получать Bürgergeld, как можно быстрее нашли работу и интегрировались в немецкое общество", - пишет Focus со ссылкой на внутреннее письмо правительственным фракциям, которое имеется в распоряжении издания.

Как отмечается в документе, целью властей ФРГ остается быстрая и устойчивая интеграция в трудовую деятельность и общество. "Поэтому трудоспособные, но неработающие беженцы обязаны незамедлительно стремиться к трудоустройству", - цитирует издание выдержки из письма.

При этом отмечается, что если трудоустройство невозможно из-за отсутствия языковых знаний, беженцы должны будут обязаны пройти интеграционный курс.

"Если беженцы не могут предоставить доказательств самостоятельных попыток трудоустройства, то по нормам AsylbLG (Закон о предоставлении социальных выплат соискателям убежища - ред.) они должны быть обязаны к участию в общественных работах", - сообщает журнал.

Закон еще не вступил в силу и, согласно письму Бэрбель Бас, содержит как минимум одно переходное положение. Как уточняет издание, уже точно известно, что ни одному украинцу не придется возвращать полученные Bürgergeld. Кроме того, эти выплаты будут еще некоторое время продолжаться.

Ранее газета Welt со ссылкой на законопроект министра труда и социальных вопросов Бербель Бас сообщила, что украинцы, прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года, вместо пособий по безработице будут получать меньшие по размеру пособия для просителей убежища, таким образом правительство ФРГ надеется сэкономить на пособиях по безработице более миллиарда евро в 2026 году.

При этом размер пособия для одного человека составляет 441 евро, в то время как для получателей пособия по безработице - 563 евро. Медицинские услуги также ограничены в соответствии с законодательством о соискателях убежища.