Только 22 процента немцев довольны работой правительства, показал опрос - РИА Новости, 22.11.2025
18:01 22.11.2025
Только 22 процента немцев довольны работой правительства, показал опрос
Только 22 процента немцев довольны работой правительства, показал опрос
в мире
фридрих мерц
хдс/хсс
германия
германия
в мире, фридрих мерц, хдс/хсс, германия
В мире, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС, Германия
Только 22 процента немцев довольны работой правительства, показал опрос

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Только 22% немцев удовлетворены работой коалиционного правительства - это самый низкий уровень поддержки коалиции с ее прихода во власть в мае, следует из опроса института Insa для газеты Bild.
Согласно результатам опроса, работой правящей коалиции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократов (СДПГ) довольны только 22% респондентов - это самый низкий показатель с момента начала работы этого правительства в мае 2025 года. По сравнению с предыдущим опросом, проводившимся в начале ноября, уровень поддержки упал на 2 процентных пункта. Недовольны правительством 67% опрошенных.
Кроме того, работой федерального канцлера Фридриха Мерца удовлетворены только 25% немцев, в то время как 64% дают ей негативную оценку. Поддержка канцлера также опустилась на два процентных пункта по сравнению с предыдущим опросом.
Опрос об удовлетворенности работой правительства и канцлера проводился 20-21 ноября среди 1004 немцев. Погрешность не указана.
В то же время правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) продолжает сохранять лидирующие позиции среди немецких партий, сейчас ее поддерживают 26% респондентов. На втором месте - блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с рейтингом в 25%, на третьем - социал-демократы (15%).
Опрос о поддержке партий проводился 17-21 ноября среди 1208 немцев. Погрешность составляет 2,9 процентных пунктов.
В миреФридрих МерцХДС/ХССГермания
 
 
