В Госдуму внесли проект о создании госсистем на платформе "ГосТех"

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о закреплении правовых основ для создания, развития и эксплуатации государственных и муниципальных информационных систем на платформе "ГосТех", документ доступен в думской электронной базе.

"Законопроект определяет правовые основы создания, развития и эксплуатации информационных систем на платформе "ГосТех", полномочия координатора функционирования и развития такой платформы, полномочия ее участников и операторов сервисов в связи с созданием, развитием и эксплуатацией информационных систем на платформе "ГосТех", а также требования, предъявляемые к инфраструктуре данной платформы, ее сервисам и операторам сервисов", - сказано в пояснительной записке.

Согласно тексту сопроводительных документов, платформа "ГосТех" определяется как совокупность инфраструктуры платформы "ГосТех" и сервисов платформы "ГосТех", обеспечение предоставления которых участникам платформы "ГосТех" осуществляет координатор платформы "ГосТех" в целях создания, развития и эксплуатации информационных систем.

Добавляется, что платформа объединит инфраструктуру и сервисы для органов власти всех уровней, что позволит повысить эффективность использования бюджетных средств и поддержать разработку отечественных IT-решений.

В документах отмечается, что координатором платформы будет назначен федеральный орган в сфере информационных технологий, который займется развитием системы, заключением контрактов с операторами и контролем за соблюдением требований.

Участниками платформы "ГосТех" станут федеральные и региональные органы власти, муниципалитеты, государственные фонды, а также подконтрольные государству организации. Уточняется, что взаимодействие между участниками будет регулироваться специальными соглашениями, определяющими ответственность сторон.

Подчеркивается, что на платформе "ГосТех" не допускается обработка сведений, составляющих государственную тайну, служебную тайну в области обороны, тайну следствия и судопроизводства.