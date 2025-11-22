Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесли проект о создании госсистем на платформе "ГосТех" - РИА Новости, 22.11.2025
11:50 22.11.2025
В Госдуму внесли проект о создании госсистем на платформе "ГосТех"
В Госдуму внесли проект о создании госсистем на платформе "ГосТех"
технологии, россия, госдума рф
Технологии, Россия, Госдума РФ
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о закреплении правовых основ для создания, развития и эксплуатации государственных и муниципальных информационных систем на платформе "ГосТех", документ доступен в думской электронной базе.
"Законопроект определяет правовые основы создания, развития и эксплуатации информационных систем на платформе "ГосТех", полномочия координатора функционирования и развития такой платформы, полномочия ее участников и операторов сервисов в связи с созданием, развитием и эксплуатацией информационных систем на платформе "ГосТех", а также требования, предъявляемые к инфраструктуре данной платформы, ее сервисам и операторам сервисов", - сказано в пояснительной записке.
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
В Госдуме призвали чиновников перейти в мессенджер Max
21 июля, 20:22
Согласно тексту сопроводительных документов, платформа "ГосТех" определяется как совокупность инфраструктуры платформы "ГосТех" и сервисов платформы "ГосТех", обеспечение предоставления которых участникам платформы "ГосТех" осуществляет координатор платформы "ГосТех" в целях создания, развития и эксплуатации информационных систем.
Добавляется, что платформа объединит инфраструктуру и сервисы для органов власти всех уровней, что позволит повысить эффективность использования бюджетных средств и поддержать разработку отечественных IT-решений.
В документах отмечается, что координатором платформы будет назначен федеральный орган в сфере информационных технологий, который займется развитием системы, заключением контрактов с операторами и контролем за соблюдением требований.
Участниками платформы "ГосТех" станут федеральные и региональные органы власти, муниципалитеты, государственные фонды, а также подконтрольные государству организации. Уточняется, что взаимодействие между участниками будет регулироваться специальными соглашениями, определяющими ответственность сторон.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Правительство не поддержало проект о мерах для компаний, ушедших из России
22 сентября, 14:04
Подчеркивается, что на платформе "ГосТех" не допускается обработка сведений, составляющих государственную тайну, служебную тайну в области обороны, тайну следствия и судопроизводства.
Как отмечает правительство РФ, предлагаемое нормативное регулирование позволит оптимизировать процессы обработки информации в информационных системах и использования программного обеспечения и программно-аппаратных средств.
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
В Госдуму внесли законопроект о регулировании цифровых платформ
3 июля, 19:52
 
