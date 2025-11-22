https://ria.ru/20251122/g20-2056835065.html
Аргентина не поддержала итоговый документ G20
Аргентина не поддерживает итоговый документ G20, в том числе из-за расхождений в геополитических позициях, сообщил МИД страны.
