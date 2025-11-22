Рейтинг@Mail.ru
Аргентина не поддержала итоговый документ G20
19:40 22.11.2025 (обновлено: 19:41 22.11.2025)
Аргентина не поддержала итоговый документ G20
Аргентина не поддержала итоговый документ G20
в мире, аргентина, йоханнесбург, дональд трамп, максим орешкин, большая двадцатка
В мире, Аргентина, Йоханнесбург, Дональд Трамп, Максим Орешкин, Большая двадцатка
Изображения лидеров стран G20 в Йоханнесбурге, Южная Африка
Изображения лидеров стран G20 в Йоханнесбурге, Южная Африка. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 22 ноя - РИА Новости. Аргентина не поддерживает итоговый документ G20, в том числе из-за расхождений в геополитических позициях, сообщил МИД страны.
"Аргентина не поддержала итоговый документ, распространенный в ходе саммита лидеров "Группы двадцати" в Йоханнесбурге", - говорится в сообщении.
Правительство президента Хавьера Милея, не присутствовавшего на саммите в связи с отсутствием его американского коллеги Дональда Трампа, объяснило отказ от итогового документа, одобренного лидерами блока, "нарушением правил консенсуса" и "существенными расхождениями в геополитических соображениях, содержащихся в тексте".
Лидерский саммит G20 проходит 22–23 ноября в Йоханнесбурге. Российскую делегацию возглавляет заместитель главы администрации президента Максим Орешкин.
В миреАргентинаЙоханнесбургДональд ТрампМаксим ОрешкинБольшая двадцатка
 
 
