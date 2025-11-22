Над площадкой саммита G20 в ЮАР разразился ливень с градом

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Мощный дождь с градом обрушился на площадку лидерского саммита "Группы двадцати" и загнал участников под крыши павильонов, передает корреспондент РИА Новости.

По словам местных жителей, нетипично плохая погода наблюдается в Йоханнесбурге и окрестностях на протяжении всего ноября, который соответствует маю в северном полушарии.