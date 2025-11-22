Рейтинг@Mail.ru
Над площадкой саммита G20 в ЮАР разразился ливень с градом - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:48 22.11.2025 (обновлено: 16:53 22.11.2025)
https://ria.ru/20251122/g20-2056815513.html
Над площадкой саммита G20 в ЮАР разразился ливень с градом
Над площадкой саммита G20 в ЮАР разразился ливень с градом - РИА Новости, 22.11.2025
Над площадкой саммита G20 в ЮАР разразился ливень с градом
Мощный дождь с градом обрушился на площадку лидерского саммита "Группы двадцати" и загнал участников под крыши павильонов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T16:48:00+03:00
2025-11-22T16:53:00+03:00
в мире
йоханнесбург
максим орешкин
большая двадцатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056665342_320:500:3072:2048_1920x0_80_0_0_eb795923733025d96bad09b276ea7ad0.jpg
https://ria.ru/20251122/g20-2056812047.html
йоханнесбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056665342_522:136:3072:2048_1920x0_80_0_0_9416afb7c210a945cf0496713ab319f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, йоханнесбург, максим орешкин, большая двадцатка
В мире, Йоханнесбург, Максим Орешкин, Большая двадцатка
Над площадкой саммита G20 в ЮАР разразился ливень с градом

Дождь с градом обрушился на саммит G20 и загнал участников под крыши павильонов

© AP Photo / Themba HadebeБаннеры с изображением лидеров стран "Большой двадцатки" в Йоханнесбурге
Баннеры с изображением лидеров стран Большой двадцатки в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© AP Photo / Themba Hadebe
Баннеры с изображением лидеров стран "Большой двадцатки" в Йоханнесбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Мощный дождь с градом обрушился на площадку лидерского саммита "Группы двадцати" и загнал участников под крыши павильонов, передает корреспондент РИА Новости.
Град и дождь в районе выставочного центра Йоханнесбурга сопровождаются раскатами грома и резким похолоданием.
По словам местных жителей, нетипично плохая погода наблюдается в Йоханнесбурге и окрестностях на протяжении всего ноября, который соответствует маю в северном полушарии.
Лидерский саммит G20 проходит 22–23 ноября в Йоханнесбурге. Российскую делегацию возглавляет заместитель главы администрации президента Максим Орешкин.
Лидеры стран Группы двадцати на пленарном заседании в день открытия саммита G20 в Йоханнесбурге, ЮАР - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Премьер Нидерландов неожиданно исчез из зала на саммите G20
Вчера, 16:20
 
В миреЙоханнесбургМаксим ОрешкинБольшая двадцатка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала