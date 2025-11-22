https://ria.ru/20251122/g20-2056815513.html
Над площадкой саммита G20 в ЮАР разразился ливень с градом
Мощный дождь с градом обрушился на площадку лидерского саммита "Группы двадцати" и загнал участников под крыши павильонов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.11.2025
