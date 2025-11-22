Рейтинг@Mail.ru
"Ахмат" Черчесова проиграл четвертый матч подряд в РПЛ
Футбол
 
21:32 22.11.2025 (обновлено: 23:04 22.11.2025)
"Ахмат" Черчесова проиграл четвертый матч подряд в РПЛ
"Ахмат" Черчесова проиграл четвертый матч подряд в РПЛ - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
"Ахмат" Черчесова проиграл четвертый матч подряд в РПЛ
Казанский "Рубин" обыграл грозненский "Ахмат" в матче 16-го тура чемпионата России по футболу. РИА Новости Спорт, 22.11.2025
"Ахмат" Черчесова проиграл четвертый матч подряд в РПЛ

"Рубин" обыграл "Ахмат" со счетом 1:0 в матче РПЛ

Станислав Черчесов
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Казанский "Рубин" обыграл грозненский "Ахмат" в матче 16-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча в Казани завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Мяч на 76-й минуте забил Мирлинд Даку. Позднее он получил повреждение голеностопа и был заменен на 81-й минуте.
Российская премьер-лига (РПЛ)
22 ноября 2025 • начало в 19:30
Завершен
Рубин
1 : 0
Ахмат
76‎’‎ • Мирлинд Даку
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Рубин", набрав 23 очка, поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата. "Ахмат" проиграл четвертый матч подряд в Российской премьер-лиге (РПЛ) и не может одержать победу в турнире на протяжении шести встреч. Команда Станислава Черчесова с 16 очками располагается на 11-й позиции в таблице.
В следующем туре "Рубин" 30 ноября сыграет в гостях с петербургским "Зенитом", "Ахмат" в этот же день примет московское "Динамо".
