"Ахмат" Черчесова проиграл четвертый матч подряд в РПЛ
Казанский "Рубин" обыграл грозненский "Ахмат" в матче 16-го тура чемпионата России по футболу. РИА Новости Спорт, 22.11.2025
2025-11-22T21:32:00+03:00
2025-11-22T21:32:00+03:00
2025-11-22T23:04:00+03:00
футбол
спорт
мирлинд даку
станислав черчесов
ахмат
рубин
российская премьер-лига (рпл)
"Рубин" обыграл "Ахмат" со счетом 1:0 в матче РПЛ