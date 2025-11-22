Рейтинг@Mail.ru
"Бавария" разгромно победила в матче Бундеслиги, отыгравшись с 0:2
22.11.2025
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:54 22.11.2025 (обновлено: 20:58 22.11.2025)
"Бавария" разгромно победила в матче Бундеслиги, отыгравшись с 0:2
"Бавария" разгромно победила в матче Бундеслиги, отыгравшись с 0:2
"Бавария" разгромно победила в матче Бундеслиги, отыгравшись с 0:2
Мюнхенская "Бавария" одержала победу над "Фрайбургом" в матче 11-го тура чемпионата Германии по футболу. РИА Новости Спорт, 22.11.2025
/20251101/futbol-2052437541.html
спорт, бавария, фрайбург, дайо упамекано, гарри кейн, бундеслига
Футбол, Спорт, Бавария, Фрайбург, Дайо Упамекано, Гарри Кейн, Бундеслига
"Бавария" разгромно победила в матче Бундеслиги, отыгравшись с 0:2

"Бавария" разгромила "Фрайбург" в матче Бундеслиги, отыгравшись с 0:2

© Соцсети ФК "Бавария"Майкл Олисе
Майкл Олисе - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© Соцсети ФК "Бавария"
Майкл Олисе. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Мюнхенская "Бавария" одержала победу над "Фрайбургом" в матче 11-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча в Мюнхене завершилась со счетом 6:2 в пользу хозяев. В составе "Баварии" мячи забили Леннарт Карль (22-я минута), Майкл Олисе (45+2, 85), Дайо Упамекано (55), Гарри Кейн (60) и Николас Джексон (78). У "Фрайбурга" отличились Юито Судзуки (12) и Жоан Манзамби (17).
Бундеслига
22 ноября 2025 • начало в 17:30
Завершен
Бавария
6 : 2
Фрайбург
22‎’‎ • Lennart Karl
(Майкл Олисе)
45‎’‎ • Майкл Олисе
(Lennart Karl)
55‎’‎ • Дайо Упамекано
(Майкл Олисе)
60‎’‎ • Гарри Кейн
(Александар Павлович)
78‎’‎ • Николас Джексон
(Майкл Олисе)
84‎’‎ • Майкл Олисе
(Хироки Ито)
12‎’‎ • Yuito Suzuki
(Маттиас Гинтер)
17‎’‎ • Йоан Манзамби
(Ян-Никлас Бесте)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Бавария" остается единственной непобежденной командой в чемпионате Германии в текущем сезоне. Мюнхенцы, набрав 31 очко, продолжают лидировать в турнирной таблице. "Фрайбург" (13) располагается на десятой строчке.
В следующем туре "Бавария" 29 ноября примет "Санкт-Паули", днем позднее "Фрайбург" дома встретится с "Майнцем".

Результаты других матчей:

  • "Аугсбург" - "Гамбург" - 1:0;
  • "Боруссия" (Дортмунд) - "Штутгарт" - 3:3;
  • "Вольфсбург" - "Байер" - 1:3;
  • "Хайденхайм" - "Боруссия" (Мёнхенгладбах) - 0:3.
Мануэль Нойер - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
"Бавария" без Кейна и Олисе в старте разгромила "Байер" в Бундеслиге
1 ноября, 22:45
 
ФутболСпортБаварияФрайбургДайо УпамеканоГарри КейнБундеслига
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
