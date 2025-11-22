"Бавария" разгромно победила в матче Бундеслиги, отыгравшись с 0:2

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Мюнхенская "Бавария" одержала победу над "Фрайбургом" в матче 11-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча в Мюнхене завершилась со счетом 6:2 в пользу хозяев. В составе "Баварии" мячи забили Леннарт Карль (22-я минута), Майкл Олисе (45+2, 85), Дайо Упамекано (55), Гарри Кейн (60) и Николас Джексон (78). У "Фрайбурга" отличились Юито Судзуки (12) и Жоан Манзамби (17).
22 ноября 2025 • начало в 17:30
Завершен
22’ • Lennart Karl
(Майкл Олисе)
45’ • Майкл Олисе
(Lennart Karl)
55’ • Дайо Упамекано
(Майкл Олисе)
60’ • Гарри Кейн
(Александар Павлович)
78’ • Николас Джексон
(Майкл Олисе)
84’ • Майкл Олисе
(Хироки Ито)
12’ • Yuito Suzuki
17’ • Йоан Манзамби
"Бавария" остается единственной непобежденной командой в чемпионате Германии в текущем сезоне. Мюнхенцы, набрав 31 очко, продолжают лидировать в турнирной таблице. "Фрайбург" (13) располагается на десятой строчке.
В следующем туре "Бавария" 29 ноября примет "Санкт-Паули", днем позднее "Фрайбург" дома встретится с "Майнцем".
Результаты других матчей:
- "Аугсбург" - "Гамбург" - 1:0;
- "Боруссия" (Дортмунд) - "Штутгарт" - 3:3;
- "Вольфсбург" - "Байер" - 1:3;
- "Хайденхайм" - "Боруссия" (Мёнхенгладбах) - 0:3.