"Мне было очень плохо": Доннарумму разочаровали последние месяцы в "ПСЖ"
Футбол
 
01:45 22.11.2025 (обновлено: 02:52 22.11.2025)
"Мне было очень плохо": Доннарумму разочаровали последние месяцы в "ПСЖ"
футбол
спорт
джанлуиджи доннарумма
манчестер сити
пари сен-жермен (псж)
лига чемпионов уефа
спорт, джанлуиджи доннарумма, манчестер сити, пари сен-жермен (псж), лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Джанлуиджи Доннарумма, Манчестер Сити, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Лига чемпионов УЕФА
"Мне было очень плохо": Доннарумму разочаровали последние месяцы в "ПСЖ"

Доннарумму разочаровали последние месяцы в "ПСЖ" после победы в ЛЧ

Джанлуиджи Доннарумма - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Джанлуиджи Доннарумма. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Вратарь английского "Манчестер Сити" Джанлуиджи Доннарумма заявил, что был разочарован отношением своего бывшего французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" после победы в Лиге чемпионов.
В последний день трансферного окна, 2 сентября, "Манчестер Сити" объявил о заключении контракта с 26-летним вратарем. Ранее Доннарумма перестал попадать в заявку "ПСЖ", основным голкипером команды стал перешедший из "Лилля" Люка Шевалье.
«
"Нелегко покидать такой клуб. После случившегося мне было очень плохо. Я чувствовал себя разочарованным, потому что, придя в "ПСЖ", я адаптировался к определенному стилю и уделял этому особое внимание. Но в конечном итоге последние несколько месяцев были совершенно другими. Это меня разочаровало", - заявил вратарь в интервью Sky Sports.
"Обидно покидать клуб после сезона, когда мы привезли кубок Лиги чемпионов в Париж, чего раньше никогда не случалось. Это больно. Но нужно перевернуть страницу. Мои товарищи по команде и болельщики "ПСЖ" всегда будут рядом со мной", - добавил итальянец.
Доннарумма перешел в "ПСЖ" в 2021 году из "Милана" и стал с парижанами победителем Лиги чемпионов, четырехкратным чемпионом Франции, двукратным обладателем Кубка страны и трехкратным победителем Суперкубка Франции. Вместе со сборной Италии голкипер стал чемпионом Европы. Доннарумма является двукратным обладателем награды имени Льва Яшина, вручаемой журналом France Football лучшему вратарю сезона. В текущем сезоне голкипер сыграл 12 матчей за "Манчестер Сити", в половине из которых сохранил ворота в неприкосновенности.
Джанлуиджи Доннарумма - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Доннарумма заявил, что гордится получением приза имени Льва Яшина
23 сентября, 11:11
 
Футбол
 
Матч-центр
 
