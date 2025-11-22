"Мне было очень плохо": Доннарумму разочаровали последние месяцы в "ПСЖ"

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Вратарь английского "Манчестер Сити" Джанлуиджи Доннарумма заявил, что был разочарован отношением своего бывшего французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" после победы в Лиге чемпионов.
В последний день трансферного окна, 2 сентября, "Манчестер Сити" объявил о заключении контракта с 26-летним вратарем. Ранее Доннарумма перестал попадать в заявку "ПСЖ", основным голкипером команды стал перешедший из "Лилля" Люка Шевалье.
«
"Нелегко покидать такой клуб. После случившегося мне было очень плохо. Я чувствовал себя разочарованным, потому что, придя в "ПСЖ", я адаптировался к определенному стилю и уделял этому особое внимание. Но в конечном итоге последние несколько месяцев были совершенно другими. Это меня разочаровало", - заявил вратарь в интервью Sky Sports.
"Обидно покидать клуб после сезона, когда мы привезли кубок Лиги чемпионов в Париж, чего раньше никогда не случалось. Это больно. Но нужно перевернуть страницу. Мои товарищи по команде и болельщики "ПСЖ" всегда будут рядом со мной", - добавил итальянец.
Доннарумма перешел в "ПСЖ" в 2021 году из "Милана" и стал с парижанами победителем Лиги чемпионов, четырехкратным чемпионом Франции, двукратным обладателем Кубка страны и трехкратным победителем Суперкубка Франции. Вместе со сборной Италии голкипер стал чемпионом Европы. Доннарумма является двукратным обладателем награды имени Льва Яшина, вручаемой журналом France Football лучшему вратарю сезона. В текущем сезоне голкипер сыграл 12 матчей за "Манчестер Сити", в половине из которых сохранил ворота в неприкосновенности.
Доннарумма заявил, что гордится получением приза имени Льва Яшина
23 сентября, 11:11