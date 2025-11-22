ФСБ обнаружила схрон ВСУ с отравляющими веществами под Красноармейском

ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. ФСБ обнаружила схрон ВСУ с боевыми отравляющими веществами под Красноармейском, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"В результате совместных оперативно-боевых мероприятий регионального управления ФСБ России и органов военной контрразведки Центрального военного округа в блиндаже украинских боевиков обнаружен схрон с самодельными боеприпасами для БПЛА, содержащими боевые отравляющие вещества", - говорится в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР, из тайника были изъяты пробирки с запрещенным химическим веществом "хлорпикрин".
В ведомстве отметили, что была установлена личность украинского военнослужащего, который отдавал приказ на применение этого оружия - командир 108-го отдельного штурмового батальона 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ капитан Сергей Фёдорович Филимонов.
Первым военным следственным отделом военного следственного управления СК России по объединенной группировке войск (сил) возбуждены уголовные дела по статьям УК России "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", "Организация преступления", "Убийство" и "Применение запрещённых средств и методов ведения войны".
