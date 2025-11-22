В Марселе шесть тысяч человек вышли на акцию против разгула наркоторговли

ПАРИЖ, 22 ноя – РИА Новости. Более шести тысяч человек во французском Марселе вышли на акцию в память об убитом юноше, ставшим одной из жертв разгула наркопреступности в стране, сообщает в субботу телеканал BFMTV со ссылкой на местные власти.
Ранее в Марселе был застрелен 20-летний Мехди Кесачи, брат видного французского активиста Амина Кесачи, выступающего против наркоторговли. Следствие считает, что убийство было совершено в знак предупреждения. Дело вызвало широкий общественный резонанс на фоне разгула наркоторговли в стране, который власти приравняли к угрозе терроризма.
"По окончательным данным префектуры департамента Буш-дю-Рон, 6,2 тысячи человек присутствуют на акции", - говорится в материале.
На памятную манифестацию в Марсель приехали видные политики, в том числе лидеры Социалистической партии и партии зеленых "Экологи", а также ряд депутатов и сенаторов, сообщает агентство Франс Пресс.
В четверг глава минюста Франции Жеральд Дарманен в ходе визита в Марсель приравнял разгул наркоторговли в стране к угрозе терроризма. До этого президент Франции Эммануэль Макрон провел правительственное совещание по проблеме наркоторговли, потребовав от министров усилить борьбу с ней после ряда связанных с наркобандитизмом насильственных инцидентов на юге страны.
Во Франции между бандами наркоторговцев регулярно происходят перестрелки, приводящие к жертвам, в том числе среди детей и подростков. Традиционно преступность, связанная с наркотрафиком, распространена в южных городах страны, в особенности в Марселе, в Лионе и Гренобле.
Во Франции пожарные выйдут на забастовку из-за условий труда
15 ноября, 14:49