В Марселе шесть тысяч человек вышли на акцию против разгула наркоторговли

Ранее в Марселе был застрелен 20-летний Мехди Кесачи, брат видного французского активиста Амина Кесачи, выступающего против наркоторговли. Следствие считает, что убийство было совершено в знак предупреждения. Дело вызвало широкий общественный резонанс на фоне разгула наркоторговли в стране, который власти приравняли к угрозе терроризма.