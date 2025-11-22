Во Франции предупредили о попытках ЕС сорвать сделку по Украине

ПАРИЖ, 22 ноя – РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо предупредил, что Евросоюз попытается сделать все возможное в ближайшие дни, чтобы не допустить принятие Украиной предложенного США плана по урегулированию конфликта.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что считает 27 ноября подходящим крайним сроком для принятия Киевом условий мирной сделки.
"Европеисты выступают против перспективы мира. Против этого плана. Они сделают всё, чтобы попытаться его сорвать! Начинается период высокого риска длиной в несколько дней до 27 ноября. Провокации, эскалации и даже операции под ложным флагом с целью разжечь ненависть против России и сделать мир невозможным: всё может быть со стороны ЕС!" - написал Филиппо на своей странице в соцсети X.
В пятницу в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ президент России Владимир Путин заявил, что план президента США Дональда Трампа может быть положен в основу окончательного урегулирования на Украине. При этом он отметил, что на данный момент этот план предметно не обсуждается с РФ, предположив, что американской стороне не удается заручиться согласием Киева, который находится в иллюзиях и надеется нанести стратегическое поражение России. Путин добавил, что у Украины нет объективной информации о реальном положении дел на поле боя.
