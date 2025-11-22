Рейтинг@Mail.ru
Во Франции предупредили о попытках ЕС сорвать сделку по Украине - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:16 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/frantsiya-2056825705.html
Во Франции предупредили о попытках ЕС сорвать сделку по Украине
Во Франции предупредили о попытках ЕС сорвать сделку по Украине - РИА Новости, 22.11.2025
Во Франции предупредили о попытках ЕС сорвать сделку по Украине
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо предупредил, что Евросоюз попытается сделать все возможное в ближайшие дни, чтобы не допустить... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T18:16:00+03:00
2025-11-22T18:16:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
флориан филиппо
дональд трамп
владимир путин
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973800371_719:725:3072:2048_1920x0_80_0_0_54429e1f8e35cb81dfa3fac5d5d4e1d2.jpg
https://ria.ru/20251122/tampliery-2056674129.html
https://ria.ru/20251117/ukraina-2055561393.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973800371_1017:507:3072:2048_1920x0_80_0_0_e177d5bd35e7c661ef8589434a66d36c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, флориан филиппо, дональд трамп, владимир путин, евросоюз, нато, патриот
В мире, Украина, Россия, США, Флориан Филиппо, Дональд Трамп, Владимир Путин, Евросоюз, НАТО, Патриот
Во Франции предупредили о попытках ЕС сорвать сделку по Украине

Филиппо: европеисты выступают против мира, они сделают все, чтобы его сорвать

© AP Photo / Adrienne SurprenantФлориан Филиппо
Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© AP Photo / Adrienne Surprenant
Флориан Филиппо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 22 ноя – РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо предупредил, что Евросоюз попытается сделать все возможное в ближайшие дни, чтобы не допустить принятие Украиной предложенного США плана по урегулированию конфликта.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что считает 27 ноября подходящим крайним сроком для принятия Киевом условий мирной сделки.
Тамплиеры - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
"След ведет в Россию". Что случилось с орденом тамплиеров на самом деле
Вчера, 08:00
"Европеисты выступают против перспективы мира. Против этого плана. Они сделают всё, чтобы попытаться его сорвать! Начинается период высокого риска длиной в несколько дней до 27 ноября. Провокации, эскалации и даже операции под ложным флагом с целью разжечь ненависть против России и сделать мир невозможным: всё может быть со стороны ЕС!" - написал Филиппо на своей странице в соцсети X.
По его словам, ряду европейских лидеров необходим конфликт на Украине, чтобы достичь личных целей, а также создать для ЕС собственную армию. На этом фоне лидер "Патриотов" призвал прекратить помощь Киеву оружием и деньгами и выступил за выход Франции из ЕС и НАТО.
В пятницу в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ президент России Владимир Путин заявил, что план президента США Дональда Трампа может быть положен в основу окончательного урегулирования на Украине. При этом он отметил, что на данный момент этот план предметно не обсуждается с РФ, предположив, что американской стороне не удается заручиться согласием Киева, который находится в иллюзиях и надеется нанести стратегическое поражение России. Путин добавил, что у Украины нет объективной информации о реальном положении дел на поле боя.
Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Во Франции рассказали, кто заплатит за самолеты для Украины
17 ноября, 19:47
 
В миреУкраинаРоссияСШАФлориан ФилиппоДональд ТрампВладимир ПутинЕвросоюзНАТОПатриот
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала