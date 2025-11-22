Во Франции предупредили о попытках ЕС сорвать сделку по Украине

ПАРИЖ, 22 ноя – РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо предупредил, что Евросоюз попытается сделать все возможное в ближайшие дни, чтобы не допустить принятие Украиной предложенного США плана по урегулированию конфликта.