МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о французских войсках на Украине останутся популизмом, европейцы предпочтут поставить под пули украинцев, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.