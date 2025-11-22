Нидерландские военные применили оружие против дронов над авиабазой

ГААГА, 22 ноя - РИА Новости. Военнослужащие Нидерландов задействовали оружие, чтобы сбить неизвестные беспилотники, замеченные в пятницу вечером над авиабазой Волкел на юге страны, сообщило минобороны королевства в субботу.

Сообщается, что в пятницу в период между 19.00 и 21.00 часов вечера в небе над авиабазой Волкел в провинции Северный Брабант на юге Нидерландов были замечены несколько беспилотников.

"Сотрудники военно-воздушных сил с земли применили оружие, чтобы сбить дроны. Летательные аппараты покинули район и не были найдены", - отмечается в заявлении ведомства.

Минобороны Нидерландов по соображениям безопасности не раскрывает информацию о способе обнаружения дронов и примененных средствах.

Как напомнили в ведомстве, использование беспилотников рядом с аэродромами запрещено, поскольку это создает риски для безопасности полетов.