Нидерландские военные применили оружие против дронов над авиабазой
Нидерландские военные применили оружие против дронов над авиабазой - РИА Новости, 22.11.2025
Нидерландские военные применили оружие против дронов над авиабазой
Военнослужащие Нидерландов задействовали оружие, чтобы сбить неизвестные беспилотники, замеченные в пятницу вечером над авиабазой Волкел на юге страны, сообщило РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T16:43:00+03:00
2025-11-22T16:43:00+03:00
2025-11-22T16:49:00+03:00
в мире
нидерланды
северный брабант
нидерланды
северный брабант
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
В мире, Нидерланды, Северный Брабант
Минобороны Нидерландов сообщило о применении оружия против БПЛА над авиабазой
ГААГА, 22 ноя - РИА Новости. Военнослужащие Нидерландов задействовали оружие, чтобы сбить неизвестные беспилотники, замеченные в пятницу вечером над авиабазой Волкел на юге страны, сообщило минобороны королевства в субботу.
Сообщается, что в пятницу в период между 19.00 и 21.00 часов вечера в небе над авиабазой Волкел в провинции Северный Брабант
на юге Нидерландов
были замечены несколько беспилотников.
"Сотрудники военно-воздушных сил с земли применили оружие, чтобы сбить дроны. Летательные аппараты покинули район и не были найдены", - отмечается в заявлении ведомства.
Минобороны Нидерландов по соображениям безопасности не раскрывает информацию о способе обнаружения дронов и примененных средствах.
Как напомнили в ведомстве, использование беспилотников рядом с аэродромами запрещено, поскольку это создает риски для безопасности полетов.
Королевская военная полиция Нидерландов начала расследование инцидента.