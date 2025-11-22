Рейтинг@Mail.ru
Нидерландские военные применили оружие против дронов над авиабазой
16:43 22.11.2025 (обновлено: 16:49 22.11.2025)
Нидерландские военные применили оружие против дронов над авиабазой
Нидерландские военные применили оружие против дронов над авиабазой
Военнослужащие Нидерландов задействовали оружие, чтобы сбить неизвестные беспилотники, замеченные в пятницу вечером над авиабазой Волкел на юге страны, сообщило РИА Новости, 22.11.2025
в мире
нидерланды
северный брабант
нидерланды
северный брабант
2025
Новости
в мире, нидерланды, северный брабант
В мире, Нидерланды, Северный Брабант
Нидерландские военные применили оружие против дронов над авиабазой

© AP Photo / Mindaugas KulbisВоеннослужащие армии Нидерландов
Военнослужащие армии Нидерландов - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Военнослужащие армии Нидерландов. Архивное фото
ГААГА, 22 ноя - РИА Новости. Военнослужащие Нидерландов задействовали оружие, чтобы сбить неизвестные беспилотники, замеченные в пятницу вечером над авиабазой Волкел на юге страны, сообщило минобороны королевства в субботу.
Сообщается, что в пятницу в период между 19.00 и 21.00 часов вечера в небе над авиабазой Волкел в провинции Северный Брабант на юге Нидерландов были замечены несколько беспилотников.
"Сотрудники военно-воздушных сил с земли применили оружие, чтобы сбить дроны. Летательные аппараты покинули район и не были найдены", - отмечается в заявлении ведомства.
Минобороны Нидерландов по соображениям безопасности не раскрывает информацию о способе обнаружения дронов и примененных средствах.
Как напомнили в ведомстве, использование беспилотников рядом с аэродромами запрещено, поскольку это создает риски для безопасности полетов.
Королевская военная полиция Нидерландов начала расследование инцидента.
