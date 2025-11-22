Рейтинг@Mail.ru
Европа сознательно затягивает конфликт на Украине, заявил эксперт - РИА Новости, 22.11.2025
02:04 22.11.2025
Европа сознательно затягивает конфликт на Украине, заявил эксперт
Европа сознательно затягивает конфликт на Украине, заявил эксперт - РИА Новости, 22.11.2025
Европа сознательно затягивает конфликт на Украине, заявил эксперт
Европа и Украина выступают против дипломатического решения проблемы и намерены затянуть конфликт, считает проректор Дипакадемии МИД РФ Олег Карпович. РИА Новости, 22.11.2025
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Европа сознательно затягивает конфликт на Украине, заявил эксперт

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Европа и Украина выступают против дипломатического решения проблемы и намерены затянуть конфликт, считает проректор Дипакадемии МИД РФ Олег Карпович.
В пятницу в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ президент России Владимир Путин заявил, что план президента США Дональда Трампа может быть положен в основу окончательного урегулирования на Украине. При этом он отметил, что на данный момент этот план предметно не обсуждается с РФ, предположив, что американской стороне не удается заручиться согласием Киева, который находится в иллюзиях и надеется нанести стратегическое поражение России. Путин добавил, что у Украины нет объективной информации о реальном положении дел на поле боя.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Трамп заявил, что Зеленский может сражаться, если ему не нравится план США
Вчера, 23:58
"Это (план, предложенный США - ред.) серьезное движение вперед по сравнению с подходами администрации Байдена. Очевидно, что Европа и Украина выступают против дипломатического решения проблемы и намерены затянуть конфликт. Поэтому, многое будет зависеть от готовности Трампа надавить на Зеленского, чтобы усадить его за стол переговоров", - сказал Карпович газете "Известия".
В Белом доме заявили, что переговоры по украинскому урегулированию продолжаются, есть план, который одобряет американский лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что официально Москва не получала информации о плане США. По его словам, есть определенные соображения американской стороны, но предметно в настоящий момент ничего не обсуждается. При этом Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже. Песков добавил, что киевский режим должен принять ответственное решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений для Киева сокращается по мере утраты территории. При этом, говоря о действиях ВС РФ, Песков заявил, что это принуждение Владимира Зеленского и его режима к мирному решению, продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
СМИ: лидеры ЕС, недовольные планом США по Украине, готовят контрпредложение
Вчера, 08:17
 
