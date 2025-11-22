Мерц подтвердил консультации с представителями США и Украины в Женеве

БЕРЛИН, 22 ноя - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц подтвердил, что в воскресенье в Женеве пройдут консультации с представителями США и Украины.
Канцлер заявил, что у германской стороны на полях саммита "Большой двадцатки" в Йоханнесбурге была целая серия встреч с представителями Европейского союза, а также с премьер-министром Канады и новым премьер-министром Японии, которая входит в G7. По его словам, стороны "обстоятельно обсуждали возможности того, как можно прекратить" конфликт на Украине.
"Теперь последуют дальнейшие консультации. Внешнеполитические советники из группы Е3 (Великобритания, Франция и Германия - ред.) и другие представители Европейского союза уже направляются в Женеву. Завтра в течение дня в Женеве пройдут дополнительные консультации с представителями американского правительства и представителями Украины", - заявил Мерц журналистам. Текст его заявления распространила пресс-служба правительства ФРГ.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.