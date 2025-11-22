Рейтинг@Mail.ru
Мерц подтвердил консультации с представителями США и Украины в Женеве - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:41 22.11.2025 (обновлено: 22:03 22.11.2025)
https://ria.ru/20251122/es-2056854923.html
Мерц подтвердил консультации с представителями США и Украины в Женеве
Мерц подтвердил консультации с представителями США и Украины в Женеве - РИА Новости, 22.11.2025
Мерц подтвердил консультации с представителями США и Украины в Женеве
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц подтвердил, что в воскресенье в Женеве пройдут консультации с представителями США и Украины. РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T20:41:00+03:00
2025-11-22T22:03:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
владимир путин
фридрих мерц
дмитрий песков
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029938051_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fd49b559c996be785838f39206a30d5f.jpg
https://ria.ru/20251122/tramp-2056845031.html
https://ria.ru/20251122/makron-2056837906.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029938051_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4f5abf21ef1c02bb2c1f73985edfd580.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, владимир путин, фридрих мерц, дмитрий песков, g7, евросоюз
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Фридрих Мерц, Дмитрий Песков, G7, Евросоюз
Мерц подтвердил консультации с представителями США и Украины в Женеве

Мерц: в Женеве пройдут консультации с представителями США и Украины

© AP Photo / Leon NealКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© AP Photo / Leon Neal
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 22 ноя - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц подтвердил, что в воскресенье в Женеве пройдут консультации с представителями США и Украины.
Канцлер заявил, что у германской стороны на полях саммита "Большой двадцатки" в Йоханнесбурге была целая серия встреч с представителями Европейского союза, а также с премьер-министром Канады и новым премьер-министром Японии, которая входит в G7. По его словам, стороны "обстоятельно обсуждали возможности того, как можно прекратить" конфликт на Украине.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Трамп назвал план по Украине неокончательным
Вчера, 20:34
"Теперь последуют дальнейшие консультации. Внешнеполитические советники из группы Е3 (Великобритания, Франция и Германия - ред.) и другие представители Европейского союза уже направляются в Женеву. Завтра в течение дня в Женеве пройдут дополнительные консультации с представителями американского правительства и представителями Украины", - заявил Мерц журналистам. Текст его заявления распространила пресс-служба правительства ФРГ.
Ранее dpa со ссылкой на источник в правительстве ФРГ сообщило, что представители ЕС планируют в воскресенье в Женеве провести переговоры с США и Украиной по американскому мирному плану.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
План США по Украине требует доработки, заявил Макрон
Вчера, 19:58
 
В миреРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинФридрих МерцДмитрий ПесковG7Евросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала