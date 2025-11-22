https://ria.ru/20251122/es-2056851995.html
"Коалиция желающих" во вторник проведет видеоконференцию, заявил Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "коалиция желающих" во вторник проведет видеоконференцию, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 22.11.2025
