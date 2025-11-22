Рейтинг@Mail.ru
Мерц пригласил президента Бразилии на танец, пишет DPA - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:44 22.11.2025 (обновлено: 22:50 22.11.2025)
https://ria.ru/20251122/es-2056846746.html
Мерц пригласил президента Бразилии на танец, пишет DPA
Мерц пригласил президента Бразилии на танец, пишет DPA - РИА Новости, 22.11.2025
Мерц пригласил президента Бразилии на танец, пишет DPA
Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве потанцевать во время своего следующего визита в республику, передает... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T20:44:00+03:00
2025-11-22T22:50:00+03:00
в мире
бразилия
германия
фридрих мерц
луис инасиу лула да силва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045931945_0:0:2461:1385_1920x0_80_0_0_659149533f1a249b5a7062ff5af4acdb.jpg
https://ria.ru/20251122/konferentsiya-2056823881.html
https://ria.ru/20251122/tramp-2056845733.html
бразилия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045931945_273:0:2461:1641_1920x0_80_0_0_cb6b8afc4616ac9d8a9d0187bcb9f701.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бразилия, германия, фридрих мерц, луис инасиу лула да силва
В мире, Бразилия, Германия, Фридрих Мерц, Луис Инасиу Лула да Силва
Мерц пригласил президента Бразилии на танец, пишет DPA

DPA: Мерц помирился с Лулой да Силвой и предложил тому потанцевать

© AP Photo / Liesa JohannssenФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© AP Photo / Liesa Johannssen
Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве потанцевать во время своего следующего визита в республику, передает немецкое агентство DPA.
"Они 40 минут словесно обнимались. <...> Лула давал канцлеру советы, какие рестораны ему нужно посетить во время своего следующего визита в Белен, а также говорил о танцах, которые он мог бы попробовать", — говорится в публикации со ссылкой на источники в окружении канцлера.
Российских журналистов не пустили на пресс-конференцию Мерца на саммите G20 - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Российских журналистов не пустили на пресс-конференцию Мерца на саммите G20
Вчера, 17:50
Канцлер в ответ предложил в следующий раз пойти танцевать вместе.
Ранее Мерц, выступая на конгрессе в Берлине, заявил, что немцы живут в одной из самых прекрасных стран мира и что 7 ноября во время визита в Бразилию на КС-30 он спросил журналистов своего пула, кто из них хочет остаться в городе Белен-ду-Пара. По словам канцлера, никто не поднял руку, все были рады, что они покинули "то место, где находились".
В социальных сетях на Мерца обрушился шквал критики со стороны бразильцев, которые сочли его слова расистскими. Некоторые пользователи требовали извинений, другие просили власти, чтобы канцлера Германии больше никогда не принимали в Бразилии.
Позднее Мерца раскритиковал и мэр города Игор Норманду, назвав его высказывание высокомерным и предвзятым. В свою очередь, губернатор штата Пара Хелдер Барбалью заявил, что оно говорит больше о том, кто его произнес. Мэр Рио-де-Жанейро Эдуарду Паэс и вовсе назвал Мерца в соцсети X "нацистом" и "щенком Гитлера".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Трамп сообщил, что скоро планирует встретиться с президентом Бразилии
Вчера, 20:36
 
В миреБразилияГерманияФридрих МерцЛуис Инасиу Лула да Силва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала