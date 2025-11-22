Мерц пригласил президента Бразилии на танец, пишет DPA

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве потанцевать во время своего следующего визита в республику, передает немецкое агентство DPA.
"Они 40 минут словесно обнимались. <...> Лула давал канцлеру советы, какие рестораны ему нужно посетить во время своего следующего визита в Белен, а также говорил о танцах, которые он мог бы попробовать", — говорится в публикации со ссылкой на источники в окружении канцлера.
Канцлер в ответ предложил в следующий раз пойти танцевать вместе.
Ранее Мерц, выступая на конгрессе в Берлине, заявил, что немцы живут в одной из самых прекрасных стран мира и что 7 ноября во время визита в Бразилию на КС-30 он спросил журналистов своего пула, кто из них хочет остаться в городе Белен-ду-Пара. По словам канцлера, никто не поднял руку, все были рады, что они покинули "то место, где находились".
В социальных сетях на Мерца обрушился шквал критики со стороны бразильцев, которые сочли его слова расистскими. Некоторые пользователи требовали извинений, другие просили власти, чтобы канцлера Германии больше никогда не принимали в Бразилии.
Позднее Мерца раскритиковал и мэр города Игор Норманду, назвав его высказывание высокомерным и предвзятым. В свою очередь, губернатор штата Пара Хелдер Барбалью заявил, что оно говорит больше о том, кто его произнес. Мэр Рио-де-Жанейро Эдуарду Паэс и вовсе назвал Мерца в соцсети X "нацистом" и "щенком Гитлера".