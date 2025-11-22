Правительство Словакии поддержало план США по Украине

БРАТИСЛАВА, 22 ноя - РИА Новости. Правительство Словакии считает план США по Украине хорошей основой для переговоров, которые должны привести к завершению конфликта, следует из резолюции, одобренной кабмином.

"Правительство приветствует мирную инициативу... и считает ее хорошей основой для переговоров, ведущих к завершению военного конфликта на Украине , а также считает естественным, что частью этих переговоров будет и Украина", - говорится в резолюции, одобренной словацким кабмином на заседании в субботу.

"По всей вероятности, в понедельник на совете коалиции будет договоренность о том, что мы с этим предложением... пойдем в парламент и поддержим его, потому что этот план подтверждает правильность позиций действующего правительства Словакии, то, что мы говорили с самого начала конфликта, подтвердилось", - сказал Фицо.

Фицо в пятницу выразил поддержку предлагаемому США плану по урегулированию ситуации на Украине. Он отметил, что, если этот план будет подписан, то Россия выйдет из конфликта с Украиной победителем. Фицо напомнил, что он всегда выступал против членства Украины в НАТО , за что неоднократно был подвергнут жесткой критике, однако сейчас отказ Киева от вступления в Североатлантический альянс прописан в предполагаемом плане США по урегулированию ситуации на Украине.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин , выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.

Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.