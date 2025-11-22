Рейтинг@Mail.ru
Правительство Словакии поддержало план США по Украине - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:51 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/es-2056836335.html
Правительство Словакии поддержало план США по Украине
Правительство Словакии поддержало план США по Украине - РИА Новости, 22.11.2025
Правительство Словакии поддержало план США по Украине
Правительство Словакии считает план США по Украине хорошей основой для переговоров, которые должны привести к завершению конфликта, следует из резолюции,... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T19:51:00+03:00
2025-11-22T19:51:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
роберт фицо
владимир путин
дмитрий песков
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990860389_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_d7fcfa435ad6963980ab336ce779fb51.jpg
https://ria.ru/20250819/glava-2036342948.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990860389_156:0:2885:2047_1920x0_80_0_0_f1260c58ea5b738228b48485c53f9f01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, роберт фицо, владимир путин, дмитрий песков, нато
В мире, Россия, Украина, США, Роберт Фицо, Владимир Путин, Дмитрий Песков, НАТО
Правительство Словакии поддержало план США по Украине

В Словакии назвали план США по Украине хорошей основой для переговоров

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкФлаг Словакии
Флаг Словакии - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Флаг Словакии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРАТИСЛАВА, 22 ноя - РИА Новости. Правительство Словакии считает план США по Украине хорошей основой для переговоров, которые должны привести к завершению конфликта, следует из резолюции, одобренной кабмином.
"Правительство приветствует мирную инициативу... и считает ее хорошей основой для переговоров, ведущих к завершению военного конфликта на Украине, а также считает естественным, что частью этих переговоров будет и Украина", - говорится в резолюции, одобренной словацким кабмином на заседании в субботу.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не исключил, что план США по Украине будет внесен на рассмотрение словацкого парламента.
"По всей вероятности, в понедельник на совете коалиции будет договоренность о том, что мы с этим предложением... пойдем в парламент и поддержим его, потому что этот план подтверждает правильность позиций действующего правительства Словакии, то, что мы говорили с самого начала конфликта, подтвердилось", - сказал Фицо.
Фицо в пятницу выразил поддержку предлагаемому США плану по урегулированию ситуации на Украине. Он отметил, что, если этот план будет подписан, то Россия выйдет из конфликта с Украиной победителем. Фицо напомнил, что он всегда выступал против членства Украины в НАТО, за что неоднократно был подвергнут жесткой критике, однако сейчас отказ Киева от вступления в Североатлантический альянс прописан в предполагаемом плане США по урегулированию ситуации на Украине.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Глава МИД Словакии оценил перспективы переговоров по Украине
19 августа, 16:52
 
В миреРоссияУкраинаСШАРоберт ФицоВладимир ПутинДмитрий ПесковНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала