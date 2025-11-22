Рейтинг@Mail.ru
17:45 22.11.2025
ЕС в воскресенье проведет переговоры с США и Украиной, сообщили DPA
в мире
россия
киев
украина
дмитрий песков
владимир путин
евросоюз
2025
в мире, россия, киев, украина, дмитрий песков, владимир путин, евросоюз
В мире, Россия, Киев, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Евросоюз
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БЕРЛИН, 22 ноя - РИА Новости. Представители ЕС планируют в воскресенье в Женеве провести переговоры с США и Киевом по американскому плану по Украине, передает немецкое информационное агентство dpa со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.
"Представители ведущих европейских государств намерены в воскресенье провести переговоры с США и Украиной по американскому мирному плану. Встреча пройдет в Женеве, что было подтверждено германским правительственным источником агентству dpa", - говорится в сообщении.
В Белом доме заявили, что переговоры по украинскому урегулированию продолжаются, есть план, который одобряет американский лидер. При этом Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что киевский режим должен принять ответственное решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений для Киева сокращается по мере утраты территории. При этом, говоря о действиях ВС РФ, Песков заявил, что это принуждение Зеленского и его режима к мирному решению, продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
В пятницу в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ президент России Владимир Путин заявил, что американский план может быть положен в основу окончательного урегулирования на Украине. При этом он отметил, что на данный момент этот план предметно не обсуждается с РФ, предположив, что американской стороне не удается заручиться согласием Киева, который находится в иллюзиях и надеется нанести стратегическое поражение России. Путин добавил, что у Украины нет объективной информации о реальном положении дел на поле боя.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Орбан заявил о переломном моменте для Европы из-за конфликта на Украине
Вчера, 17:26
 
В миреРоссияКиевУкраинаДмитрий ПесковВладимир ПутинЕвросоюз
 
 
