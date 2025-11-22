Ряд французских политиков призвали к отставке Макрона и правительства

ПАРИЖ, 22 ноя – РИА Новости. Ряд французских политиков призвал к отставке президента Эммануэля Макрона и правительства премьер-министра Себастьяна Лекорню, после того как депутаты практически единогласно отклонили законопроект о бюджете на 2026 год.