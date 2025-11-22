Рейтинг@Mail.ru
Ряд французских политиков призвали к отставке Макрона и правительства - РИА Новости, 22.11.2025
15:37 22.11.2025
Ряд французских политиков призвали к отставке Макрона и правительства
Ряд французских политиков призвали к отставке Макрона и правительства
Ряд французских политиков призвал к отставке президента Эммануэля Макрона и правительства премьер-министра Себастьяна Лекорню, после того как депутаты... РИА Новости, 22.11.2025
в мире
франция
эммануэль макрон
себастьян лекорню
николя дюпон-эньян
патриот
франция
в мире, франция, эммануэль макрон, себастьян лекорню, николя дюпон-эньян, патриот
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Себастьян Лекорню, Николя Дюпон-Эньян, Патриот
Ряд французских политиков призвали к отставке Макрона и правительства

Ряд французских политиков призвали к отставке Макрона и правительства Лекорню

© AP Photo / Philippe MagoniПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© AP Photo / Philippe Magoni
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
ПАРИЖ, 22 ноя – РИА Новости. Ряд французских политиков призвал к отставке президента Эммануэля Макрона и правительства премьер-министра Себастьяна Лекорню, после того как депутаты практически единогласно отклонили законопроект о бюджете на 2026 год.
"При 404 голосах против и только одном - за (проект – ред.) бюджета еще никогда не был отклонен с таким раскладом сил. Мы продолжим делать все возможное, чтобы помешать этому бюджету. Лекорню – вотум. Макрона – в отставку!" - написала в соцсети X лидер парламентской фракции левой партии "Непокорившаяся Франция" Матильда Пано.
Лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян также заявил, что отстранение Макрона от власти и организация новых выборов являются "единственным решением для спасения" страны.
В свою очередь, лидер фракции депутатов правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен призвала к отставке правительства и роспуску парламента. За отставку кабмина выступил и лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо, который отметил, что такого расклада на голосовании в парламенте (404 голосов против 1) не было не разу за всю историю Пятой республики.
Законопроект о бюджете на 2026 год, отклоненный депутатами, будет теперь направлен на рассмотрение в сенат (верхнюю палату французского парламента) в своем первоначальном виде.
В октябре премьер-министр Франции Лекорню заявил, что проект бюджета на 2026 год предполагает сокращение дефицита бюджета до 4,7% ВВП и содержит "смелые экономические меры". В частности, он предусматривает повышение налогов на 14 миллиардов евро, заморозку пенсий по старости и социальных выплат.
В миреФранцияЭммануэль МакронСебастьян ЛекорнюНиколя Дюпон-ЭньянПатриот
 
 
