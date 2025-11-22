Рейтинг@Mail.ru
23:04 22.11.2025
Турция одна проведет климатический саммит COP31
в мире
турция
австралия
анталья (провинция)
турция
австралия
анталья (провинция)
в мире, турция, австралия, анталья (провинция)
В мире, Турция, Австралия, Анталья (провинция)
АНКАРА, 22 ноя - РИА Новости. Турция официально объявила, что проведет климатический саммит COP31 в республике в 2026 году, сообщил министр окружающей среды, городского развития и изменения климата Мурат Курум.
Климатический саммит состоится в Анталье в 2026 году, так как Австралия уступила Турции право принять саммит и отказалась от сопредседательства, заявил ранее премьер-министр Австралии Энтони Албаниз. Турция ранее предложила Австралии совместно провести климатический саммит COP31, а в случае отказа Канберры от такого варианта Анкара была готова провести саммит только на своей территории.
"Сотни двусторонних встреч, десятки визитов в разные страны, посвященных вопросам климата, многодневные дипломатические переговоры... И, наконец, Турция стала председателем и принимающей стороной COP31! С этой исторической ответственностью мы с сегодняшнего дня начинаем наш самый значимый марафон для нашего общего дома — нашей планеты", - написал Курум в Х.
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Тринадцати участникам COP30 понадобилась медицинская помощь из-за пожара
В миреТурцияАвстралияАнталья (провинция)
 
 
