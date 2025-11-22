https://ria.ru/20251122/ekologiya-2056859826.html
Турция одна проведет климатический саммит COP31
Турция одна проведет климатический саммит COP31 - РИА Новости, 22.11.2025
Турция одна проведет климатический саммит COP31
Турция официально объявила, что проведет климатический саммит COP31 в республике в 2026 году
АНКАРА, 22 ноя - РИА Новости. Турция официально объявила, что проведет климатический саммит COP31 в республике в 2026 году, сообщил министр окружающей среды, городского развития и изменения климата Мурат Курум.
Климатический саммит состоится в Анталье
в 2026 году, так как Австралия
уступила Турции
право принять саммит и отказалась от сопредседательства, заявил ранее премьер-министр Австралии Энтони Албаниз. Турция ранее предложила Австралии совместно провести климатический саммит COP31, а в случае отказа Канберры
от такого варианта Анкара
была готова провести саммит только на своей территории.
"Сотни двусторонних встреч, десятки визитов в разные страны, посвященных вопросам климата, многодневные дипломатические переговоры... И, наконец, Турция стала председателем и принимающей стороной COP31! С этой исторической ответственностью мы с сегодняшнего дня начинаем наш самый значимый марафон для нашего общего дома — нашей планеты", - написал Курум в Х.