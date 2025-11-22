Турция одна проведет климатический саммит COP31

АНКАРА, 22 ноя - РИА Новости. Турция официально объявила, что проведет климатический саммит COP31 в республике в 2026 году, сообщил министр окружающей среды, городского развития и изменения климата Мурат Курум.

"Сотни двусторонних встреч, десятки визитов в разные страны, посвященных вопросам климата, многодневные дипломатические переговоры... И, наконец, Турция стала председателем и принимающей стороной COP31! С этой исторической ответственностью мы с сегодняшнего дня начинаем наш самый значимый марафон для нашего общего дома — нашей планеты", - написал Курум в Х.