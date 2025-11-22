Ефимов: три новых цифровых стройсервиса Москвы доступны на ресурсе АСИ

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Атлас сервисно-инфраструктурных решений – ресурс Агентства стратегических инициатив – пополнился тремя новыми сервисами Центра искусственного интеллекта в градостроительстве, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

В Атласе сервисно-инфраструктурных решений – каталоге лучших практик в повышении качества городской среды – стали доступны сервисы "Квартирография", "Цифровой нормоконтроль" и "Мониторинг хода строительства". Замглавы города считает, что использование сервисов ИИ столичной разработки поможет регионам оптимизировать процессы строительства и развить инфраструктуру.

"Москва активно апробирует и масштабирует разработки на столичных стройплощадках и делится передовыми цифровыми технологиями с другими регионами. Теперь три новых цифровых сервиса, созданных в Центре искусственного интеллекта в градостроительстве, доступны в Атласе сервисно-инфраструктурных решений Агентства стратегических инициатив. Это в очередной раз подтверждает их эффективность и востребованность", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что работа по повышению доступности цифровых решений для стройкомплекса будет продолжаться. Московские сервисы, с его слов, позволяют не только ускорить темпы строительства, но и значительно улучшить качество возводимых объектов. Применение сервиса "Квартирография", например, на 45% повышает эффективность использования площади в жилых многоэтажках, "Цифровой нормоконтроль" двукратно сокращает время проверки проектной документации, а "Мониторинг хода строительства" с точностью до 90% отслеживает все этапы работ.