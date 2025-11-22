Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: три новых цифровых стройсервиса Москвы доступны на ресурсе АСИ - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/efimov-2056703257.html
Ефимов: три новых цифровых стройсервиса Москвы доступны на ресурсе АСИ
Ефимов: три новых цифровых стройсервиса Москвы доступны на ресурсе АСИ - РИА Новости, 22.11.2025
Ефимов: три новых цифровых стройсервиса Москвы доступны на ресурсе АСИ
Атлас сервисно-инфраструктурных решений – ресурс Агентства стратегических инициатив – пополнился тремя новыми сервисами Центра искусственного интеллекта в... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T14:12:00+03:00
2025-11-22T14:12:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017951136_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_57d4ce139c8dc4ce6c1c27a793b16b42.jpg
https://ria.ru/20251121/efimov-2056583100.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017951136_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_c3c9da5e381a36c001c89a2be984d55a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: три новых цифровых стройсервиса Москвы доступны на ресурсе АСИ

Ефимов: ресурс АСИ пополнился тремя цифровыми сервисами Москвы для стройотрасли

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Атлас сервисно-инфраструктурных решений – ресурс Агентства стратегических инициатив – пополнился тремя новыми сервисами Центра искусственного интеллекта в градостроительстве, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
В Атласе сервисно-инфраструктурных решений – каталоге лучших практик в повышении качества городской среды – стали доступны сервисы "Квартирография", "Цифровой нормоконтроль" и "Мониторинг хода строительства". Замглавы города считает, что использование сервисов ИИ столичной разработки поможет регионам оптимизировать процессы строительства и развить инфраструктуру.
"Москва активно апробирует и масштабирует разработки на столичных стройплощадках и делится передовыми цифровыми технологиями с другими регионами. Теперь три новых цифровых сервиса, созданных в Центре искусственного интеллекта в градостроительстве, доступны в Атласе сервисно-инфраструктурных решений Агентства стратегических инициатив. Это в очередной раз подтверждает их эффективность и востребованность", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что работа по повышению доступности цифровых решений для стройкомплекса будет продолжаться. Московские сервисы, с его слов, позволяют не только ускорить темпы строительства, но и значительно улучшить качество возводимых объектов. Применение сервиса "Квартирография", например, на 45% повышает эффективность использования площади в жилых многоэтажках, "Цифровой нормоконтроль" двукратно сокращает время проверки проектной документации, а "Мониторинг хода строительства" с точностью до 90% отслеживает все этапы работ.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что лучшие цифровые решения столицы в сфере строительства в рамках подписанного с вице-премьером Маратом Хуснуллиным соглашения будут использоваться по всей стране.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Ефимов рассказал об оснащении нового корпуса НИИ имени Склифосовского
21 ноября, 15:12
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала