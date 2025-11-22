https://ria.ru/20251122/efimov-2056703257.html
Ефимов: три новых цифровых стройсервиса Москвы доступны на ресурсе АСИ
Ефимов: три новых цифровых стройсервиса Москвы доступны на ресурсе АСИ - РИА Новости, 22.11.2025
Ефимов: три новых цифровых стройсервиса Москвы доступны на ресурсе АСИ
Атлас сервисно-инфраструктурных решений – ресурс Агентства стратегических инициатив – пополнился тремя новыми сервисами Центра искусственного интеллекта в... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T14:12:00+03:00
2025-11-22T14:12:00+03:00
2025-11-22T14:12:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017951136_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_57d4ce139c8dc4ce6c1c27a793b16b42.jpg
https://ria.ru/20251121/efimov-2056583100.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017951136_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_c3c9da5e381a36c001c89a2be984d55a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: три новых цифровых стройсервиса Москвы доступны на ресурсе АСИ
Ефимов: ресурс АСИ пополнился тремя цифровыми сервисами Москвы для стройотрасли
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Атлас сервисно-инфраструктурных решений – ресурс Агентства стратегических инициатив – пополнился тремя новыми сервисами Центра искусственного интеллекта в градостроительстве, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
В Атласе сервисно-инфраструктурных решений – каталоге лучших практик в повышении качества городской среды – стали доступны сервисы "Квартирография", "Цифровой нормоконтроль" и "Мониторинг хода строительства". Замглавы города считает, что использование сервисов ИИ столичной разработки поможет регионам оптимизировать процессы строительства и развить инфраструктуру.
"Москва активно апробирует и масштабирует разработки на столичных стройплощадках и делится передовыми цифровыми технологиями с другими регионами. Теперь три новых цифровых сервиса, созданных в Центре искусственного интеллекта в градостроительстве, доступны в Атласе сервисно-инфраструктурных решений Агентства стратегических инициатив. Это в очередной раз подтверждает их эффективность и востребованность", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что работа по повышению доступности цифровых решений для стройкомплекса будет продолжаться. Московские сервисы, с его слов, позволяют не только ускорить темпы строительства, но и значительно улучшить качество возводимых объектов. Применение сервиса "Квартирография", например, на 45% повышает эффективность использования площади в жилых многоэтажках, "Цифровой нормоконтроль" двукратно сокращает время проверки проектной документации, а "Мониторинг хода строительства" с точностью до 90% отслеживает все этапы работ.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что лучшие цифровые решения столицы в сфере строительства в рамках подписанного с вице-премьером Маратом Хуснуллиным соглашения будут использоваться по всей стране.