Мизулина и Дронов встретились со своими двойниками в Кремле
18:33 22.11.2025 (обновлено: 19:43 22.11.2025)
Мизулина и Дронов встретились со своими двойниками в Кремле
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) встретились со своими "двойниками", блогерами Sorokin и Mint РИА Новости, 22.11.2025
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) встретились со своими "двойниками", блогерами Sorokin и Mint Lilu в Кремлевском дворце в субботу, передает корреспондент РИА Новости.
Shaman 22 ноября отмечает свой день рождения, ему исполняется 34 года. Юбилейные концерты с программой "SHAMAN. 30 лет на сцене" пройдут в Кремлевском дворце 22 и 23 ноября. Пообщаться с журналистами вышли сначала пародисты, а после к ним присоединились Shaman и Мизулина.
"Привет, Россия!" - сказали обе пары.
Shaman обратился к блогерам и признался, что они с Мизулиной наблюдали за их творчеством.
"Это реально сделано здорово! Спасибо, что приехали", - сказал он.
Sorokin и Mint Lilu, в свою очередь, назвали Shaman и Мизулину яркой парой.
"Мы очень тронуты. Спасибо, что вы такие яркие. Правда, вы очень крутые!" - сказали они.
Пятого ноября Shaman и Екатерина Мизулина сообщили, что расписались в расписались в ЗАГСе Донецка в ходе посещения Донецкой Народной Республики (ДНР).
