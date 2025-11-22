Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Мизулина и Дронов встретились со своими двойниками в Кремле

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) встретились со своими "двойниками", блогерами Sorokin и Mint Lilu в Кремлевском дворце в субботу, передает корреспондент РИА Новости.

Shaman 22 ноября отмечает свой день рождения, ему исполняется 34 года. Юбилейные концерты с программой "SHAMAN. 30 лет на сцене" пройдут в Кремлевском дворце 22 и 23 ноября. Пообщаться с журналистами вышли сначала пародисты, а после к ним присоединились Shaman и Мизулина

« "Привет, Россия!" - сказали обе пары.

Shaman обратился к блогерам и признался, что они с Мизулиной наблюдали за их творчеством.

"Это реально сделано здорово! Спасибо, что приехали", - сказал он.

Sorokin и Mint Lilu, в свою очередь, назвали Shaman и Мизулину яркой парой.

"Мы очень тронуты. Спасибо, что вы такие яркие. Правда, вы очень крутые!" - сказали они.