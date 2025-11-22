https://ria.ru/20251122/dvoyniki-2056827947.html
Мизулина и Дронов встретились со своими двойниками в Кремле
Мизулина и Дронов встретились со своими двойниками в Кремле - РИА Новости, 22.11.2025
Мизулина и Дронов встретились со своими двойниками в Кремле
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) встретились со своими "двойниками", блогерами Sorokin и Mint РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T18:33:00+03:00
2025-11-22T18:33:00+03:00
2025-11-22T19:43:00+03:00
донецк
донецкая народная республика
екатерина мизулина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056835382_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_83e9c17e6694e98dbd429a5806c44a47.jpg
https://ria.ru/20251120/shaman-2056220938.html
https://ria.ru/20251121/shaman-2056506832.html
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056835382_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_06e288e01b5217610f38f189f675a59c.jpg
Екатерина Мизулина и Shaman встретились со своими "двойниками"
Екатерина Мизулина и Shaman встретились со своими "двойниками" - блогерами Sorokin и Mint Lilu.
Встреча произошла в Кремлевском дворце, где Shaman отмечает свой 34-й день рождения.
2025-11-22T18:33
true
PT1M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, екатерина мизулина
Донецк, Донецкая Народная Республика, Екатерина Мизулина
Мизулина и Дронов встретились со своими двойниками в Кремле
Мизулина и Shaman встретились со своими двойниками Sorokin и Mint Lilu в Кремле
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) встретились со своими "двойниками", блогерами Sorokin и Mint Lilu в Кремлевском дворце в субботу, передает корреспондент РИА Новости.
Shaman 22 ноября отмечает свой день рождения, ему исполняется 34 года. Юбилейные концерты с программой "SHAMAN. 30 лет на сцене" пройдут в Кремлевском дворце 22 и 23 ноября. Пообщаться с журналистами вышли сначала пародисты, а после к ним присоединились Shaman и Мизулина
.
«
"Привет, Россия!" - сказали обе пары.
Shaman обратился к блогерам и признался, что они с Мизулиной наблюдали за их творчеством.
"Это реально сделано здорово! Спасибо, что приехали", - сказал он.
Sorokin и Mint Lilu, в свою очередь, назвали Shaman и Мизулину яркой парой.
"Мы очень тронуты. Спасибо, что вы такие яркие. Правда, вы очень крутые!" - сказали они.
Пятого ноября Shaman и Екатерина Мизулина сообщили, что расписались в расписались в ЗАГСе Донецка
в ходе посещения Донецкой Народной Республики (ДНР
).