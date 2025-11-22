https://ria.ru/20251122/dtp-2056855186.html
В Калининграде один человек пострадал в ДТП с маршруткой
Один человек пострадал в ДТП с маршруткой в Калининграде, пассажирка направлена в медицинское учреждение, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T22:10:00+03:00
2025-11-22T22:10:00+03:00
2025-11-22T22:10:00+03:00
происшествия
калининград
гибдд мвд рф
калининград
2025
