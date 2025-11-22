Рейтинг@Mail.ru
В Калининграде один человек пострадал в ДТП с маршруткой
22:10 22.11.2025
В Калининграде один человек пострадал в ДТП с маршруткой
В Калининграде один человек пострадал в ДТП с маршруткой - РИА Новости, 22.11.2025
В Калининграде один человек пострадал в ДТП с маршруткой
Один человек пострадал в ДТП с маршруткой в Калининграде, пассажирка направлена в медицинское учреждение, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. РИА Новости, 22.11.2025
Новости
В Калининграде один человек пострадал в ДТП с маршруткой

В Калининграде столкнулись легковой автомобиль и маршрутка, пострадала женщина

Автомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 22 ноя – РИА Новости. Один человек пострадал в ДТП с маршруткой в Калининграде, пассажирка направлена в медицинское учреждение, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
По оперативной информации ГАИ, в субботу около 19.56 (20.56 мск) в городе Калининграде на Московском проспекте произошло столкновение маршрутного такси и легкового автомобиля.
"В результате ДТП пассажирка маршрутного такси получила телесные повреждения, направлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении в Telegram–канале областной ГАИ.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства ДТП.
