В Москве в ДТП с трамваем погиб человек
В Москве в ДТП с трамваем погиб человек - РИА Новости, 22.11.2025
В Москве в ДТП с трамваем погиб человек
Один человек погиб и один госпитализирован после ДТП с трамваем в Южном Медведково на северо-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T18:29:00+03:00
2025-11-22T18:29:00+03:00
2025-11-22T18:34:00+03:00
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
В Москве в ДТП с трамваем погиб человек
На северо-востоке Москвы в ДТП с трамваем один человек погиб, один пострадал