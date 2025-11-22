Рейтинг@Mail.ru
18:29 22.11.2025 (обновлено: 18:34 22.11.2025)
В Москве в ДТП с трамваем погиб человек
Один человек погиб и один госпитализирован после ДТП с трамваем в Южном Медведково на северо-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 22.11.2025
происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Момент ДТП с трамваем в Южном Медведково на северо-востоке Москвы. Кадр записи видеорегистратора
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Один человек погиб и один госпитализирован после ДТП с трамваем в Южном Медведково на северо-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"Проезд Дежнева. Один человек погиб, второй госпитализирован. Переходили в неположенном месте", - сказали в пресс-службе.
Также в ведомстве отметили, что ДТП произошло 21 ноября с трамваем №17.
