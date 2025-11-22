Рейтинг@Mail.ru
В ДТП с автовозом в Еврейской автономной области погибли два человека
04:14 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/dtp-2056744368.html
В ДТП с автовозом в Еврейской автономной области погибли два человека
В ДТП с автовозом в Еврейской автономной области погибли два человека - РИА Новости, 22.11.2025
В ДТП с автовозом в Еврейской автономной области погибли два человека
Два человека погибли в ДТП с автовозом на федеральной автодороге "Амур" в Еврейской автономной области, сообщает УМВД России по региону. РИА Новости, 22.11.2025
происшествия
еврейская автономная область
облученский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
еврейская автономная область
облученский район
В ДТП с автовозом в Еврейской автономной области погибли два человека

В ДТП с автовозом у поселка Кимкан в ЕАО погибли два человека

ВЛАДИВОСТОК, 22 ноя - РИА Новости. Два человека погибли в ДТП с автовозом на федеральной автодороге "Амур" в Еврейской автономной области, сообщает УМВД России по региону.
"Сегодня на федеральной автодороге "Амур" (Чита-Хабаровск) около поселка Кимкан Облученского района произошло лобовое столкновение двух автомобилей. В результате ДТП от полученных травм на месте скончались водитель 1993 года рождения и женщина 1999 года рождения, находящиеся в легковой машине", - говорится в сообщении.
По словам водителя автовоза, легковой автомобиль "Мицубиси Паджеро мини" выехал на полосу встречного движения. По предварительной информации, на легковом автомобиле была установлена летняя резина.
В настоящий момент УМВД устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Прокуратура ЕАО устанавливает причины и условия произошедшего, а также контролирует проведение процессуальной проверки. Помимо этого, надзорным ведомством будет дана оценка состояния дорожно-уличной сети на месте столкновения.
