Два человека погибли в ДТП с автовозом на федеральной автодороге "Амур" в Еврейской автономной области, сообщает УМВД России по региону. РИА Новости, 22.11.2025
В ДТП с автовозом в Еврейской автономной области погибли два человека
ВЛАДИВОСТОК, 22 ноя - РИА Новости.
Два человека погибли в ДТП с автовозом на федеральной автодороге "Амур" в Еврейской автономной области, сообщает УМВД России
по региону.
"Сегодня на федеральной автодороге "Амур" (Чита-Хабаровск) около поселка Кимкан Облученского района произошло лобовое столкновение двух автомобилей. В результате ДТП от полученных травм на месте скончались водитель 1993 года рождения и женщина 1999 года рождения, находящиеся в легковой машине", - говорится в сообщении.
По словам водителя автовоза, легковой автомобиль "Мицубиси Паджеро мини" выехал на полосу встречного движения. По предварительной информации, на легковом автомобиле была установлена летняя резина.
В настоящий момент УМВД устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Прокуратура ЕАО устанавливает причины и условия произошедшего, а также контролирует проведение процессуальной проверки. Помимо этого, надзорным ведомством будет дана оценка состояния дорожно-уличной сети на месте столкновения.