В ДТП с автовозом в Еврейской автономной области погибли два человека

"Сегодня на федеральной автодороге "Амур" (Чита-Хабаровск) около поселка Кимкан Облученского района произошло лобовое столкновение двух автомобилей. В результате ДТП от полученных травм на месте скончались водитель 1993 года рождения и женщина 1999 года рождения, находящиеся в легковой машине", - говорится в сообщении.