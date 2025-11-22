https://ria.ru/20251122/dron-2056855561.html
В Белгородской области при детонации дрона на парковке пострадала женщина
В Белгородской области при детонации дрона на парковке пострадала женщина - РИА Новости, 22.11.2025
В Белгородской области при детонации дрона на парковке пострадала женщина
Мирная жительница пострадала в городе Грайворон Белгородской области в результате детонации дрона ВСУ на парковке, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T22:14:00+03:00
2025-11-22T22:14:00+03:00
2025-11-22T22:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
грайворон
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
грайворон
белгородская область
Новости
ru-RU
В Белгородской области при детонации дрона на парковке пострадала женщина
Гладков: жительница города Грайворон пострадала при детонации дрона на парковке