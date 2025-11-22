https://ria.ru/20251122/dron-2056761941.html
Боец рассказал, как дрон ВСУ привел украинских военных на позиции ВС России
Боец рассказал, как дрон ВСУ привел украинских военных на позиции ВС России - РИА Новости, 22.11.2025
Боец рассказал, как дрон ВСУ привел украинских военных на позиции ВС России
Дрон ВСУ привел военнослужащих ВСУ на позиции ВС РФ, рассказал РИА Новости военнослужащий 3-ей общевойсковой армии группировки войск "Южная". РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T09:05:00+03:00
2025-11-22T09:05:00+03:00
2025-11-22T09:05:00+03:00
в мире
донбасс
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817586365_0:173:2500:1579_1920x0_80_0_0_353d60bcdc95782be5635440c7527c87.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817586365_303:194:2266:1667_1920x0_80_0_0_3aee27a147e687826c3888471b92bf9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
В мире, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине
Боец рассказал, как дрон ВСУ привел украинских военных на позиции ВС России
Дрон ВСУ привел украинских военных на позиции ВС России на позиции под Северском
ЛУГАНСК, 22 ноя - РИА Новости. Дрон ВСУ привел военнослужащих ВСУ на позиции ВС РФ, рассказал РИА Новости военнослужащий 3-ей общевойсковой армии группировки войск "Южная".
Ранее в группировке войск "Южная" сообщили РИА Новости, что взяли в плен группу военнослужащих ВСУ
на позициях под Северском, за который идут бои в Донбассе
.
"Четыре человека отправили на позиции, шли они за дроном, сами не понимая, куда идут и зачем. В итоге вышли на наших бойцов. Сами не поняли, как попали в плен", - пояснил боец.
Он уточнил, что украинские солдаты не ориентируются ни на местности, ни в обстановке.
"Царит хаос у них, нет никакого взаимодействия между командирами и обмена информации между подразделениями", - пояснил боец.