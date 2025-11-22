Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал, как дрон ВСУ привел украинских военных на позиции ВС России - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:05 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/dron-2056761941.html
Боец рассказал, как дрон ВСУ привел украинских военных на позиции ВС России
Боец рассказал, как дрон ВСУ привел украинских военных на позиции ВС России - РИА Новости, 22.11.2025
Боец рассказал, как дрон ВСУ привел украинских военных на позиции ВС России
Дрон ВСУ привел военнослужащих ВСУ на позиции ВС РФ, рассказал РИА Новости военнослужащий 3-ей общевойсковой армии группировки войск "Южная". РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T09:05:00+03:00
2025-11-22T09:05:00+03:00
в мире
донбасс
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817586365_0:173:2500:1579_1920x0_80_0_0_353d60bcdc95782be5635440c7527c87.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817586365_303:194:2266:1667_1920x0_80_0_0_3aee27a147e687826c3888471b92bf9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донбасс, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
В мире, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине
Боец рассказал, как дрон ВСУ привел украинских военных на позиции ВС России

Дрон ВСУ привел украинских военных на позиции ВС России на позиции под Северском

© AP Photo / Kostiantyn LiberovВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛУГАНСК, 22 ноя - РИА Новости. Дрон ВСУ привел военнослужащих ВСУ на позиции ВС РФ, рассказал РИА Новости военнослужащий 3-ей общевойсковой армии группировки войск "Южная".
Ранее в группировке войск "Южная" сообщили РИА Новости, что взяли в плен группу военнослужащих ВСУ на позициях под Северском, за который идут бои в Донбассе.
"Четыре человека отправили на позиции, шли они за дроном, сами не понимая, куда идут и зачем. В итоге вышли на наших бойцов. Сами не поняли, как попали в плен", - пояснил боец.
Он уточнил, что украинские солдаты не ориентируются ни на местности, ни в обстановке.
"Царит хаос у них, нет никакого взаимодействия между командирами и обмена информации между подразделениями", - пояснил боец.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала