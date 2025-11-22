Министр армии США заявил, что Украина находится в очень плохом положении

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Министр армии США Дэниел Дрисколл заявил, что по оценке американских военных Украина находится в очень плохом положении, он также отметил, что сейчас самое подходящее время для мира, сообщает газета Financial Times.
По данным одного из чиновников, Дрисколл заявил, что остается мало времени для мира. При этом министр армии США подчеркнул, что американский президент Дональд Трамп хочет "мир прямо сейчас".
В Белом доме ранее заявили, что переговоры по украинскому урегулированию продолжаются, есть план, который одобряет американский лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже. Песков добавил, что киевский режим должен принять ответственное решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений для Киева сокращается по мере утраты территории. При этом, говоря о действиях ВС РФ, Песков заявил, что это принуждение Владимира Зеленского и его режима к мирному решению, продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
В пятницу в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ президент России Владимир Путин заявил, что план президента США Дональда Трампа может быть положен в основу окончательного урегулирования на Украине. При этом он отметил, что на данный момент этот план предметно не обсуждается с РФ, предположив, что американской стороне не удается заручиться согласием Киева, который находится в иллюзиях и надеется нанести стратегическое поражение России. Путин добавил, что у Украины нет объективной информации о реальном положении дел на поле боя.