Дотком пророчит уходящей в отставку Грин членство в партии "Америка" - РИА Новости, 22.11.2025
07:01 22.11.2025
Дотком пророчит уходящей в отставку Грин членство в партии "Америка"
Дотком пророчит уходящей в отставку Грин членство в партии "Америка" - РИА Новости, 22.11.2025
Дотком пророчит уходящей в отставку Грин членство в партии "Америка"
Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, пророчит уходящей в отставку члену палаты представителей Марджори Тейлор Грин... РИА Новости, 22.11.2025
в мире
илон маск
ким дотком (шмитц)
дональд трамп
megaupload
https://ria.ru/20251122/grin-2056747164.html
2025
Дотком пророчит уходящей в отставку Грин членство в партии "Америка"

Основатель Megaupload и Mega Дотком пророчит Грин членство в партии "Америка"

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, пророчит уходящей в отставку члену палаты представителей Марджори Тейлор Грин членство в политической партии "Америка", основать которую ранее обещал предприниматель Илон Маск.
Ранее Грин на фоне конфликта с американским президентом Дональдом Трампом объявила об уходе из конгресса с 5 января 2026 года.
"Добро пожаловать в партию "Америка", - написал Дотком в социальной сети X, комментируя новость об уходе Грин из конгресса.
В начале июля Маск заявил о формировании своей политической партии, которую он назвал "Америка". Как следует из реестра американского избиркома, он уже официально подал документы на ее регистрацию. Трамп заявил, что с грустью наблюдает, как бывший соратник "слетает с катушек". В августе газета Wall Street Journal сообщила, что Маск откладывает планы по созданию своей политической партии, поскольку не хочет перетянуть на свою сторону избирателей Республиканской партии.
