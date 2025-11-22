https://ria.ru/20251122/donetsk-2056794477.html
Над Донецком прогремели мощные взрывы
Над Донецком прогремели мощные взрывы
Над Донецком прогремели мощные взрывы
Несколько мощных взрывов прозвучало в небе над Киевским районом Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.11.2025
специальная военная операция на украине
ясиноватая
украина
вооруженные силы украины
донецк
ясиноватая
украина
донецк
ясиноватая, украина, вооруженные силы украины, донецк
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Украина, Вооруженные силы Украины, Донецк
Над Донецком прогремели мощные взрывы
В небе над Киевским и Куйбышевским районами Донецка прогремели мощные взрывы