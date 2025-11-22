Рейтинг@Mail.ru
Над Донецком прогремели мощные взрывы - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:10 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/donetsk-2056794477.html
Над Донецком прогремели мощные взрывы
Над Донецком прогремели мощные взрывы - РИА Новости, 22.11.2025
Над Донецком прогремели мощные взрывы
Несколько мощных взрывов прозвучало в небе над Киевским районом Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T14:10:00+03:00
2025-11-22T14:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
ясиноватая
украина
вооруженные силы украины
донецк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907959140_0:244:576:568_1920x0_80_0_0_16354bd77d6093b4881566c2e3e6f0ec.jpg
https://ria.ru/20251122/pobeda-2056756214.html
ясиноватая
украина
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907959140_0:201:576:633_1920x0_80_0_0_dd8d73e588644ebc50fca3fc509a9bee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ясиноватая, украина, вооруженные силы украины, донецк
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Украина, Вооруженные силы Украины, Донецк
Над Донецком прогремели мощные взрывы

В небе над Киевским и Куйбышевским районами Донецка прогремели мощные взрывы

© Фото : соцсетиВ Донецке
В Донецке - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© Фото : соцсети
В Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 22 ноя – РИА Новости. Несколько мощных взрывов прозвучало в небе над Киевским районом Донецка, передает корреспондент РИА Новости.
В промежутке с 13.35 до 13.48 мск в небе над Киевским и Куйбышевским районами города прозвучало несколько мощных взрывов. Звук взрыва был слышен в Ворошиловском районе, а также в соседнем населённом пункте Ясиноватая.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Привет Киеву и Европе от Путина: СВО скоро закончится полной победой России
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяУкраинаВооруженные силы УкраиныДонецк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала