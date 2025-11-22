Рейтинг@Mail.ru
Аналитик объяснил, почему доллар рухнул прямо к концу года
02:12 22.11.2025
Аналитик объяснил, почему доллар рухнул прямо к концу года
Рубль сломал традицию — вместо обычной для последнего квартала слабости, сейчас он выглядит весьма уверенно, рассказал агентству "Прайм" руководитель... РИА Новости, 22.11.2025
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Рубль сломал традицию — вместо обычной для последнего квартала слабости, сейчас он выглядит весьма уверенно, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.
Это обусловлено совокупностью факторов: геополитика, масштабные продажи валюты, жесткий курс Банка России по ставке. Против рубля играют новые американские санкции на "Роснефть" и "Лукойл", которые могут осложнить приток экспортной валюты, а также снижение нефтяных цен.
16.11.2025
Экономист раскрыла, что сулит цифровой рубль обычным гражданам
Экономист раскрыла, что сулит цифровой рубль обычным гражданам
16 ноября, 02:17
По мнению аналитика, до декабря рубль сохранит повышенную волатильность вокруг текущих уровней. Если не случится форс-мажора, мы увидим доллар по 77-82 рубля, евро — 88-94, юань — 10,7-11,3.
"К зиме ждем вилку сценариев: у рубля есть пространство для умеренного укрепления, но фундаментальные риски по-прежнему не позволяют исключать возврат доллара в зону 80+ рублей при неблагоприятном развитии событий", — заключил Шнейдерман.
Цифровой рубль - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Экономист раскрыла влияние цифрового рубля на все деньги России
11 ноября, 02:15
 
