https://ria.ru/20251122/dnr-2056794093.html
ВС России уничтожили два украинских автомобиля в ДНР
ВС России уничтожили два украинских автомобиля в ДНР - РИА Новости, 22.11.2025
ВС России уничтожили два украинских автомобиля в ДНР
Операторы "Южной" группировки войск уничтожили два автомобиля ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T14:03:00+03:00
2025-11-22T14:03:00+03:00
2025-11-22T14:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028628290_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f05dc805bf06a0a9628a2320471b21e2.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028628290_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_404a621d737c85d1c015b72aba8645f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили два украинских автомобиля в ДНР
ВС России уничтожили два автомобиля ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении