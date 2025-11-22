Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили два украинских автомобиля в ДНР - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:03 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/dnr-2056794093.html
ВС России уничтожили два украинских автомобиля в ДНР
ВС России уничтожили два украинских автомобиля в ДНР - РИА Новости, 22.11.2025
ВС России уничтожили два украинских автомобиля в ДНР
Операторы "Южной" группировки войск уничтожили два автомобиля ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T14:03:00+03:00
2025-11-22T14:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028628290_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f05dc805bf06a0a9628a2320471b21e2.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028628290_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_404a621d737c85d1c015b72aba8645f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили два украинских автомобиля в ДНР

ВС России уничтожили два автомобиля ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении

© РИА Новости / Мария Марикян Операторы БПЛА отправляются на позиции
Операторы БПЛА отправляются на позиции - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Мария Марикян
Операторы БПЛА отправляются на позиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 22 ноя — РИА Новости. Операторы "Южной" группировки войск уничтожили два автомобиля ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"На Краматорско-Дружковском направлении операторы беспилотных систем 72-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск уничтожили два автомобиля противника. На одном из автомобилей противник доставил продовольствие, был замечен и уничтожен операторами беспилотных систем 72-й отдельной мотострелковой бригады", — говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала