ВС России уничтожили два украинских автомобиля в ДНР

ДОНЕЦК, 22 ноя — РИА Новости. Операторы "Южной" группировки войск уничтожили два автомобиля ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России.

"На Краматорско-Дружковском направлении операторы беспилотных систем 72-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск уничтожили два автомобиля противника. На одном из автомобилей противник доставил продовольствие, был замечен и уничтожен операторами беспилотных систем 72-й отдельной мотострелковой бригады", — говорится в сообщении.