https://ria.ru/20251122/dnr-2056774312.html
В ДНР уничтожили восемь пунктов управления украинских беспилотников
В ДНР уничтожили восемь пунктов управления украинских беспилотников - РИА Новости, 22.11.2025
В ДНР уничтожили восемь пунктов управления украинских беспилотников
Операторы БПЛА "Южной" группировки войск обнаружили и уничтожили восемь пунктов управления БПЛА противника в районе населенного пункта Константиновка в ДНР,... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T11:06:00+03:00
2025-11-22T11:06:00+03:00
2025-11-22T11:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
константиновка
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_615:149:2966:1471_1920x0_80_0_0_e939715fecf8c9528cf22c863a126d59.jpg
https://ria.ru/20251122/dron-2056761941.html
донецкая народная республика
константиновка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_770dab6ba4889ceaf498df35b01b1764.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, константиновка, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Константиновка, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
В ДНР уничтожили восемь пунктов управления украинских беспилотников
ВС России уничтожили восемь украинских пунктов управления БПЛА у Константиновки