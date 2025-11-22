Рейтинг@Mail.ru
В ДНР уничтожили восемь пунктов управления украинских беспилотников - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:06 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/dnr-2056774312.html
В ДНР уничтожили восемь пунктов управления украинских беспилотников
В ДНР уничтожили восемь пунктов управления украинских беспилотников - РИА Новости, 22.11.2025
В ДНР уничтожили восемь пунктов управления украинских беспилотников
Операторы БПЛА "Южной" группировки войск обнаружили и уничтожили восемь пунктов управления БПЛА противника в районе населенного пункта Константиновка в ДНР,... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T11:06:00+03:00
2025-11-22T11:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
константиновка
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_615:149:2966:1471_1920x0_80_0_0_e939715fecf8c9528cf22c863a126d59.jpg
https://ria.ru/20251122/dron-2056761941.html
донецкая народная республика
константиновка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_770dab6ba4889ceaf498df35b01b1764.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, донецкая народная республика, константиновка, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Константиновка, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
В ДНР уничтожили восемь пунктов управления украинских беспилотников

ВС России уничтожили восемь украинских пунктов управления БПЛА у Константиновки

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 22 ноя — РИА Новости. Операторы БПЛА "Южной" группировки войск обнаружили и уничтожили восемь пунктов управления БПЛА противника в районе населенного пункта Константиновка в ДНР, сообщили в Минобороны России.
ДНР в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности в районе н.п. Константиновка операторами БПЛА "Южной" группировки войск было обнаружено 8 пунктов управления БПЛА Вооруженных Сил Украины. Незамедлительно было принято решение на их уничтожение. В результате нанесения по ним ударов артиллерии и ФПВ-дронов пункты управления БПЛА, были уничтожены", — говорится в сообщении.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Боец рассказал, как дрон ВСУ привел украинских военных на позиции ВС России
Вчера, 09:05
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаКонстантиновкаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала