ВС России поразили пять украинских антенн управления БПЛА в Константиновке
22.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:02 22.11.2025
ВС России поразили пять украинских антенн управления БПЛА в Константиновке
Операторы БПЛА "Южной" группировки войск обнаружили и уничтожили пять антенн управления БПЛА ВСУ в Константиновке в ДНР, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 22.11.2025
ВС России поразили пять украинских антенн управления БПЛА в Константиновке

ВС России уничтожили пять антенн управления украинских БПЛА в Константиновке

© РИА Новости / Павел Лисицын
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 ноя — РИА Новости. Операторы БПЛА "Южной" группировки войск обнаружили и уничтожили пять антенн управления БПЛА ВСУ в Константиновке в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"Разведчики 72-й отдельной мотострелковой бригады обнаружили пункт управления беспилотных летательных аппаратов противника и передали координаты расчётам беспилотных систем "Молния"…, операторы беспилотных систем уничтожили пять антенн управления БпЛА противника, лишив его связи с их БПЛА", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что операторы беспилотных систем "Молния" 72-й отдельной мотострелковой бригады уничтожили и пункт управления БПЛА противника в населённом пункте Константиновка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
