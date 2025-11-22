https://ria.ru/20251122/dnr-2056767541.html
ВС России поразили пять украинских антенн управления БПЛА в Константиновке
ВС России поразили пять украинских антенн управления БПЛА в Константиновке - РИА Новости, 22.11.2025
ВС России поразили пять украинских антенн управления БПЛА в Константиновке
Операторы БПЛА "Южной" группировки войск обнаружили и уничтожили пять антенн управления БПЛА ВСУ в Константиновке в ДНР, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 22.11.2025
ВС России поразили пять украинских антенн управления БПЛА в Константиновке
