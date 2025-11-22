Рейтинг@Mail.ru
Жительница села в ДНР рассказала, как люди прятались в подвале от атак ВСУ - РИА Новости, 22.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:35 22.11.2025
Жительница села в ДНР рассказала, как люди прятались в подвале от атак ВСУ
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В селе Яцковка в ДНР 14 человек три месяца прятались от атак ВСУ в подвале

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке
Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 ноя – РИА Новости. Четырнадцать человек три месяца жили в подвале, прячась от атак ВСУ в селе Яцковка Краснолиманского района ДНР, рассказала РИА Новости беженка из села Анна Щербак.
"Четырнадцать (человек – ред.)... В одном подвале. Дети, внуки, соседка, сваты, брат мой был, мама моя неходячая. Детей моих двое было, а внуков пятеро", - рассказала она.
Самому младшему ребенку, по ее словам, было три года.
«
"Два или три месяца в подвале мы были. Мы периодически поднимемся там, за час помоемся, детей быстро обмыли, что-то кушать приготовили так побыстрее, и в подвал. Вот так у нас было", - сказала Щербак.
В подвале жители села поставили буржуйку от холода и соорудили лавочки для сидения и сна, добавила она.
"Так сидя спали. Притулишься к стеночке, к уголку и спишь", - рассказала Щербак.
Специальная военная операция на Украине
 
 
