Дмитриев задался вопросом, предлагает ли ЕС альтернативу плану Трампа
05:27 22.11.2025
Дмитриев задался вопросом, предлагает ли ЕС альтернативу плану Трампа
2025
в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, дмитрий песков, кирилл дмитриев, евросоюз, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Кирилл Дмитриев, Евросоюз, Российский фонд прямых инвестиций
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев проводит опрос, в котором спросил у пользователей соцсети X, предлагают ли в ЕС реалистичные альтернативы новому плану по Украине президента США Дональда Трампа.
"Предлагают ли разжигатели войны из ЕС реалистичные и действенные мирные альтернативы мирному плану Трампа по Украине?" - спросил у пользователей соцсети X Дмитриев.
По данным опроса на 5.05 мск, 94,1% ответивших пользователей ответили "нет", остальные придерживаются противоположного мнения. Всего в опросе приняли участие 606 пользователей. Опрос будет длится еще 11 часов.
В Белом доме ранее заявили, что переговоры по украинскому урегулированию продолжаются, есть план, который одобряет американский лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже. Песков добавил, что киевский режим должен принять ответственное решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений для Киева сокращается по мере утраты территории. При этом, говоря о действиях ВС РФ, Песков заявил, что это принуждение Владимира Зеленского и его режима к мирному решению, продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
В пятницу в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ президент России Владимир Путин заявил, что план президента США Дональда Трампа может быть положен в основу окончательного урегулирования на Украине. При этом он отметил, что на данный момент этот план предметно не обсуждается с РФ, предположив, что американской стороне не удается заручиться согласием Киева, который находится в иллюзиях и надеется нанести стратегическое поражение России. Путин добавил, что у Украины нет объективной информации о реальном положении дел на поле боя.
