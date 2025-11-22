Дмитриев задался вопросом, предлагает ли ЕС альтернативу плану Трампа

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев проводит опрос, в котором спросил у пользователей соцсети X, предлагают ли в ЕС реалистичные альтернативы новому плану по Украине президента США Дональда Трампа.