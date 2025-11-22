Рейтинг@Mail.ru
План Трампа призван спасти Украину от еще больших потерь, заявил Дмитриев
00:58 22.11.2025 (обновлено: 00:59 22.11.2025)
План Трампа призван спасти Украину от еще больших потерь, заявил Дмитриев
План Трампа призван спасти Украину от еще больших потерь, заявил Дмитриев - РИА Новости, 22.11.2025
План Трампа призван спасти Украину от еще больших потерь, заявил Дмитриев
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что план президента... РИА Новости, 22.11.2025
План Трампа призван спасти Украину от еще больших потерь, заявил Дмитриев

Дмитриев: план Трампа призван спасти Украину от еще больших потерь жизней

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что план президента США Дональда Трампа призван спасти Украину от еще больших потерь территорий и жизней.
"Многие люди из-за пропаганды разжигателей войны упускают, что мирный план Трампа призван спасти Украину от еще больших потерь территорий и человеческих жизней. Присмотритесь к тем, кто яро критикует мирный план, как они извлекают выгоду из бесконечной войны", - написал Дмитриев в соцсети X.
Трамп заявил, что Зеленский может сражаться, если ему не нравится план США
Дмитриев добавил, что разжигатели войны, вероятно, "надеются получить золотой унитаз".
В Белом доме заявили ранее, что переговоры по украинскому урегулированию продолжаются, есть план, который одобряет американский лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что официально Москва не получала информации о плане США. По его словам, есть определенные соображения американской стороны, но предметно в настоящий момент ничего не обсуждается. При этом Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже. Песков добавил, что киевский режим должен принять ответственное решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений для Киева сокращается по мере утраты территории. При этом, говоря о действиях ВС РФ, Песков заявил, что это принуждение Владимира Зеленского и его режима к мирному решению, продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Трамп заявил, что Зеленскому придется одобрить план США по Украине
