План Трампа призван спасти Украину от еще больших потерь, заявил Дмитриев

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что план президента США Дональда Трампа призван спасти Украину от еще больших потерь территорий и жизней.