Рейтинг@Mail.ru
Россия не видит признаков того, что Босния и Герцеговина введет визы - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:07 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/diplomatiya-2056744038.html
Россия не видит признаков того, что Босния и Герцеговина введет визы
Россия не видит признаков того, что Босния и Герцеговина введет визы - РИА Новости, 22.11.2025
Россия не видит признаков того, что Босния и Герцеговина введет визы
Россия пока не видит признаков того, что Босния и Герцеговина собирается ввести визы для россиян, рассказал в интервью РИА Новости российский посол в БиГ Игорь... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T04:07:00+03:00
2025-11-22T04:07:00+03:00
в мире
босния и герцеговина
россия
брюссель
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952204138_0:198:2745:1742_1920x0_80_0_0_2eaf4dfe37d908b26ec6721d874e16a0.jpg
https://ria.ru/20250829/posol-2038241659.html
https://ria.ru/20251121/zakharova-2056583799.html
босния и герцеговина
россия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952204138_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_7b33ef3255be309f57fc2a0958e36da0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, босния и герцеговина, россия, брюссель
В мире, Босния и Герцеговина, Россия, Брюссель
Россия не видит признаков того, что Босния и Герцеговина введет визы

Посол Калабухов: Россия пока не видит планов Боснии и Герцеговины ввести визы

© Фото : посольство Российской Федерации в Боснии и ГерцеговинеЗдание посольства Российской Федерации в Боснии и Герцеговине
Здание посольства Российской Федерации в Боснии и Герцеговине - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© Фото : посольство Российской Федерации в Боснии и Герцеговине
Здание посольства Российской Федерации в Боснии и Герцеговине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВОСТОЧНОЕ САРАЕВО (Республика Сербская БиГ), 22 ноя – РИА Новости. Россия пока не видит признаков того, что Босния и Герцеговина собирается ввести визы для россиян, рассказал в интервью РИА Новости российский посол в БиГ Игорь Калабухов.
"Нет, таких признаков (планов по введению виз - ред.) сейчас мы не наблюдаем. Но мы видим, как Брюссель выдвигает определённые условия, связанные с евроинтеграцией Боснии и Герцеговины. Мы выражаем свою позицию по этим процессам. Естественно, приоритеты определяются боснийскими политическими силами", - сказал Калабухов.
Вид города Сараево, Босния и Герцеговина - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Посол назвал цель Запада в отношении Боснии и Герцеговины
29 августа, 08:35
Он подчеркнул, что Россия исходит из того, что дружественные связи двух стран не должны страдать.
Российское посольство в БиГ ранее в комментарии газете "Известия" сообщало, что Евросоюз давит на Боснию и Герцеговину, чтобы страна ввела визы для россиян.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Россия, отвечая на выпады Запада, учитывает свои интересы, заявила Захарова
Вчера, 14:01
 
В миреБосния и ГерцеговинаРоссияБрюссель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала