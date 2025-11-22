Россия не видит признаков того, что Босния и Герцеговина введет визы

ВОСТОЧНОЕ САРАЕВО (Республика Сербская БиГ), 22 ноя – РИА Новости. Россия пока не видит признаков того, что Босния и Герцеговина собирается ввести визы для россиян, рассказал в интервью РИА Новости российский посол в БиГ Игорь Калабухов.
"Нет, таких признаков (планов по введению виз - ред.) сейчас мы не наблюдаем. Но мы видим, как Брюссель выдвигает определённые условия, связанные с евроинтеграцией Боснии и Герцеговины. Мы выражаем свою позицию по этим процессам. Естественно, приоритеты определяются боснийскими политическими силами", - сказал Калабухов.
Он подчеркнул, что Россия исходит из того, что дружественные связи двух стран не должны страдать.
Российское посольство в БиГ ранее в комментарии газете "Известия" сообщало, что Евросоюз давит на Боснию и Герцеговину, чтобы страна ввела визы для россиян.