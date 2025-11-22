Россия не видит признаков того, что Босния и Герцеговина введет визы

ВОСТОЧНОЕ САРАЕВО (Республика Сербская БиГ), 22 ноя – РИА Новости. Россия пока не видит признаков того, что Босния и Герцеговина собирается ввести визы для россиян, рассказал в интервью РИА Новости российский посол в БиГ Игорь Калабухов.