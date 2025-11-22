https://ria.ru/20251122/chp-2056853281.html
В Коломне водитель насмерть сбил подростка, переходившего дорогу
В Коломне водитель насмерть сбил подростка, переходившего дорогу - РИА Новости, 22.11.2025
В Коломне водитель насмерть сбил подростка, переходившего дорогу
Водитель в Коломне насмерть сбил переходившего дорогу подростка и скрылся, сообщает подмосковный главк МВД в Telegram-канале. РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T21:42:00+03:00
2025-11-22T21:42:00+03:00
2025-11-22T21:42:00+03:00
происшествия
коломна
озеры
hyundai creta
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564415303_0:286:3131:2047_1920x0_80_0_0_ae371499d5ea5c60b652f0af335657ef.jpg
https://ria.ru/20251111/podmoskove-2054338215.html
коломна
озеры
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564415303_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b131c7109de79705b4996ad086af9761.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, коломна, озеры, hyundai creta
Происшествия, Коломна, Озеры, Hyundai Creta
В Коломне водитель насмерть сбил подростка, переходившего дорогу
Водитель в Коломне насмерть сбил переходившего дорогу подростка и скрылся