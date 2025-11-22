Рейтинг@Mail.ru
В Коломне водитель насмерть сбил подростка, переходившего дорогу
21:42 22.11.2025
В Коломне водитель насмерть сбил подростка, переходившего дорогу
В Коломне водитель насмерть сбил подростка, переходившего дорогу
Водитель в Коломне насмерть сбил переходившего дорогу подростка и скрылся, сообщает подмосковный главк МВД в Telegram-канале. РИА Новости, 22.11.2025
2025
происшествия, коломна, озеры, hyundai creta
Происшествия, Коломна, Озеры, Hyundai Creta
В Коломне водитель насмерть сбил подростка, переходившего дорогу

Водитель в Коломне насмерть сбил переходившего дорогу подростка и скрылся

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Водитель в Коломне насмерть сбил переходившего дорогу подростка и скрылся, сообщает подмосковный главк МВД в Telegram-канале.
"Сегодня около 17.27 мск у одного из домов, расположенных на улице Ленина города Озеры, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Hyundai, совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего скрылся. В результате ДТП несовершеннолетний 2008 года рождения погиб на месте", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятия, направленные на установление, а также розыск и задержание правонарушителя. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Кадры ДТП с участием подростка на багги в Тучково - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
В Подмосковье подросток без прав сбил на багги двух женщин
11 ноября, 21:15
 
ПроисшествияКоломнаОзерыHyundai Creta
 
 
