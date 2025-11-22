Рейтинг@Mail.ru
Главу района в Саратовской области отправили в отставку - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:00 22.11.2025 (обновлено: 20:51 22.11.2025)
https://ria.ru/20251122/chp-2056847463.html
Главу района в Саратовской области отправили в отставку
Главу района в Саратовской области отправили в отставку - РИА Новости, 22.11.2025
Главу района в Саратовской области отправили в отставку
Собрание депутатов Аткарского района после обращения губернатора единогласно отправило в отставку главу района Виктора Елина в связи с утратой доверия, сообщили РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T20:00:00+03:00
2025-11-22T20:51:00+03:00
политика
аткарский район
саратовская область
аткарск
роман бусаргин
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056674470_0:116:1280:836_1920x0_80_0_0_1d1912ce85faa0a0eb9c50b2b10f67b5.jpg
https://ria.ru/20251015/fedorischev-2048338717.html
аткарский район
саратовская область
аткарск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056674470_66:0:1203:853_1920x0_80_0_0_95ef99cff42fd25d3689c7b32f3154d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, аткарский район, саратовская область, аткарск, роман бусаргин, вячеслав володин, госдума рф
Политика, Аткарский район, Саратовская область, Аткарск, Роман Бусаргин, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Главу района в Саратовской области отправили в отставку

Главу Аткарского района Елина отправили в отставку из-за утраты доверия

© Фото : администрация Аткарского районаГлава Аткарского муниципального района Виктор Елин
Глава Аткарского муниципального района Виктор Елин - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© Фото : администрация Аткарского района
Глава Аткарского муниципального района Виктор Елин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САРАТОВ, 22 ноя - РИА Новости. Собрание депутатов Аткарского района после обращения губернатора единогласно отправило в отставку главу района Виктора Елина в связи с утратой доверия, сообщили РИА Новости в правительстве региона Саратовской области.
"Присутствовали 12 депутатов из 14. Единогласно проголосовали за удаление в отставку по утрате доверия", - сообщил собеседник агентства.
В пятницу губернатор Роман Бусаргин инициировал отставку главы Аткарского района Виктора Елина в связи с утратой доверия. Глава региона сообщил, что в ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения, связанные со сведениями о доходах, а также конфликт интересов.
Ранее Елина критиковал председатель Госдумы Вячеслав Володин из-за затянувшейся на шесть лет реконструкции здания педагогического училища в Аткарске, стоимость которой за эти годы значительно выросла. Спикер ГД назвал недопустимой ситуацию, когда на восстановление фундамента и кровли потратили 200 миллионов рублей, а объект до сих пор не сдали.
Виктор Елин возглавлял Аткарский район с 2015 года. Собрание отправило его в отставку в субботу.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев об увольнении главы Кинельского района - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Появились подробности о чиновнике, грубо уволенном самарским губернатором
15 октября, 11:03
 
ПолитикаАткарский районСаратовская областьАткарскРоман БусаргинВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала