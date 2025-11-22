Главу района в Саратовской области отправили в отставку

САРАТОВ, 22 ноя - РИА Новости. Собрание депутатов Аткарского района после обращения губернатора единогласно отправило в отставку главу района Виктора Елина в связи с утратой доверия, сообщили РИА Новости в правительстве региона Саратовской области.

"Присутствовали 12 депутатов из 14. Единогласно проголосовали за удаление в отставку по утрате доверия", - сообщил собеседник агентства.

В пятницу губернатор Роман Бусаргин инициировал отставку главы Аткарского района Виктора Елина в связи с утратой доверия. Глава региона сообщил, что в ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения, связанные со сведениями о доходах, а также конфликт интересов.

Ранее Елина критиковал председатель Госдумы Вячеслав Володин из-за затянувшейся на шесть лет реконструкции здания педагогического училища в Аткарске , стоимость которой за эти годы значительно выросла. Спикер ГД назвал недопустимой ситуацию, когда на восстановление фундамента и кровли потратили 200 миллионов рублей, а объект до сих пор не сдали.