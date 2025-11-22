Кадыров сообщил о задержании сообщника преступника в Белгородской области

ГРОЗНЫЙ, 22 ноя - РИА Новости. Бойцы батальона "Ахмат-Запад" совместно с сотрудниками ОМВД РФ по Курчалоевскому району Чечни задержали сообщника преступника в Белгородской области, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Как написал Кадыров в Telegram-канале, бойцами батальона "Ахмат-Запад" МО РФ совместно с сотрудниками ОМВД РФ по Курчалоевскому району ЧР проведена успешная операция по задержанию сообщника преступника. События происходили на территории села Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области", отметил он.
Глава Чечни добавил, что преступник находится в руках правосудия и понесёт заслуженное наказание по законам РФ. Также он рассказал, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков наградил бойцов.
"Он (губернатор) наградил Почётными грамотами Рустама Агуева, Хусайна Ликиева, Абу-Салаха Зеиева, выразил благодарность их подчинённым за проявленный героизм в деле защиты приграничной Белгородской области, а также мирного населения этого субъекта нашей Родины от посягательств укронацистов", - сообщил Кадыров.
