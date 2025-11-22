Рейтинг@Mail.ru
Кадыров сообщил о задержании сообщника преступника в Белгородской области - РИА Новости, 22.11.2025
19:18 22.11.2025
Кадыров сообщил о задержании сообщника преступника в Белгородской области
Кадыров сообщил о задержании сообщника преступника в Белгородской области
россия, белгородская область, курчалоевский район, рамзан кадыров, вячеслав гладков, происшествия
Россия, Белгородская область, Курчалоевский район, Рамзан Кадыров, Вячеслав Гладков, Происшествия
Кадыров сообщил о задержании сообщника преступника в Белгородской области

ГРОЗНЫЙ, 22 ноя - РИА Новости. Бойцы батальона "Ахмат-Запад" совместно с сотрудниками ОМВД РФ по Курчалоевскому району Чечни задержали сообщника преступника в Белгородской области, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Как написал Кадыров в Telegram-канале, бойцами батальона "Ахмат-Запад" МО РФ совместно с сотрудниками ОМВД РФ по Курчалоевскому району ЧР проведена успешная операция по задержанию сообщника преступника. События происходили на территории села Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области", отметил он.
Глава Чечни добавил, что преступник находится в руках правосудия и понесёт заслуженное наказание по законам РФ. Также он рассказал, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков наградил бойцов.
"Он (губернатор) наградил Почётными грамотами Рустама Агуева, Хусайна Ликиева, Абу-Салаха Зеиева, выразил благодарность их подчинённым за проявленный героизм в деле защиты приграничной Белгородской области, а также мирного населения этого субъекта нашей Родины от посягательств укронацистов", - сообщил Кадыров.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
ВСУ пытались разминировать границу с Россией, заявил Кадыров
9 апреля, 18:15
 
РоссияБелгородская областьКурчалоевский районРамзан КадыровВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
