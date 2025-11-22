Кадыров сообщил о задержании сообщника преступника в Белгородской области

ГРОЗНЫЙ, 22 ноя - РИА Новости. Бойцы батальона "Ахмат-Запад" совместно с сотрудниками ОМВД РФ по Курчалоевскому району Чечни задержали сообщника преступника в Белгородской области, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Он (губернатор) наградил Почётными грамотами Рустама Агуева, Хусайна Ликиева, Абу-Салаха Зеиева, выразил благодарность их подчинённым за проявленный героизм в деле защиты приграничной Белгородской области, а также мирного населения этого субъекта нашей Родины от посягательств укронацистов", - сообщил Кадыров.