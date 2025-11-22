https://ria.ru/20251122/chp-2056806649.html
В Коломне женщина утонула во время рыбалки
Женщина утонула в Коломне во время рыбалки на реке Москве, сообщило МЧС России по Московской области в Telegram-канале. РИА Новости, 22.11.2025
происшествия
москва
коломна
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
